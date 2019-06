Ricardo López Murphy: "La historia me dio la razón"

Hernan Dobry

El gobierno de Mauricio Macri viene implementando ajustes en las cuentas fiscales tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que muchos consideran similares a los que quería llevar a cabo el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, durante el gobierno de la Alianza y que le costó su puesto quince días después de haber asumido, tras anunciar las medidas que pensaba tomar.

- ¿Se puede comparar ese momento con el actual?

-No, el ajuste actual fue mucho mayor. Además, la resistencia durante esos días fue brutal. El viernes tenía que decir el discurso y le pregunté al presidente con toda franqueza: “Si no me va a respaldar remuévame ahora, para que no diga los discursos, porque después eso va a ser muy costoso”. Los dos evaluamos el problema que había si me ratificaba y si no lo hacía, eso tenía muchísimo costo y Fernando De la Rúa me pidió que siguiera adelante.

- ¿Qué fue lo que cambió después?

-Mientras leía el plan veía en los epígrafes de televisión que iban renunciando todos los ministros. Al día siguiente, mi discurso en la Bolsa de Comercio fue más importante, pero no tuvo transmisión televisiva y el shock que produjo el anterior. Luego, fui a Olivos y el Presidente me explicó que las encuestan daban 40-60 en contra. En el gabinete, nadie se sentía cómodo con mis opiniones, era muy traumático. El lunes nos fuimos a Chile a enfrentar a 5.000 inversores y me informaron que habían puesto una bomba en mi oficina en Buenos Aires. El presidente Ricardo Lagos me sugirió: “Ni se le ocurra aflojar un centímetro”. Le respondí que no lo iba a hacer y el presidente uruguayo Jorge Batlle advirtió: “Nos caemos todos si usted afloja”. A nivel internacional, no teníamos margen, en el país había muchas ganas de ver si alguien nos daba más dinero por los problemas, porque el argumento era que se necesitaba para salvar la democracia argentina. Siempre había alguna excusa.

- A casi 18 años de ese momento ¿Se arrepiente de esos anuncios?

- La historia me dio la razón y un par de años después conseguí un apoyo francamente increíble cuando fui candidato y casi soy Presidente.

- ¿Por qué renunció al radicalismo?

- Mi alejamiento se produce después del colapso de 2001 cuando el partido abandona a De la Rúa, a quien había elegido y participa activamente del gobierno que lo había desplazado. Los conflictos que tuve con la Alianza hasta el momento que lo ponen contra la pared al presidente para que renuncie me parece que fueron intolerables y eso me llevó a renunciar con una inmensa tristeza, pero con la idea de que había que iniciar otro camino. Lo hice con gran energía para crear otra alternativa, porque los valores que defendía ya no estaban ahí.

Entrevista concedida al programa “Voces y memorias”, que se emite los martes a las 20 por Eco Medios AM 1220 Mhz.

