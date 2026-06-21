Roberto García fue un periodista que de la gráfica pasó por la radio y la televisión

A los 81 años, murió el reconocido periodista Roberto García, cuyo nombre durante medio siglo fue uno de los más destacados de los medios en todas sus ramas, desde la gráfica de los grandes diarios, hasta la televisión y los medios audiovisuales actuales. Miembro de la Academia Nacional del Periodismo, fue sinónimo de información precisa y sagaz en temas económicos y políticos, distinguió con su estilo de especial mordacidad durante mucho tiempo las páginas de PERFIL como uno de sus columnistas principales. (Algunos fragmentos de esas columnas ilustran esta página)

Recorrido. Antes de ser durante años la mano derecha de Julio Ramos en Ámbito Financiero, como director periodístico desde 1983, García se había iniciado en la revista Primera Plana a comienzos de los años ‘70. Fue también columnista en el mítico diario La Opinión, de Jacobo Timerman, hasta 1980, pero sería en Ámbito Financiero donde, durante veinticinco años, su nombre se convertiría en referente de la mejor información económica.

ADN. El particular estilo de Roberto García seguiría luego con larga trayectoria en radio y televisión, y en cada ciclo que participó siempre aportó carisma, información y anticipos, sobre todo de temas económicos, hasta convertirse en una voz respetadísima, que hasta hace pocos días seguía haciendo La Mirada, el programa en que lo acompañaba su hijo Javier García Canal 26. Allí repasaban la actualidad semanal, siempre con ese dejo de humor que era otro de sus sellos distintivos.

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Reconocimiento. Roberto García fue distinguido con diversos premios, entre los que se contaron los de la Fundación Konex, que en 2007 le entregó su Konex de Platino en Edición Periodística, por la tarea cumplida en Ámbito Financiero, en tanto que en 1987, 1997 y 2022 recibiría diplomas al mérito por su trayectoria.

La prosa de Roberto García en sus columnas de Perfil

Javier Milei. El Gobierno se olvidó de lo que dijo ‘El encargado’

“‘Yo no le mentí al Presidente’, jura Martín Menem a propósito de un engage en medios de comunicación. Lo denuncia como ‘mentiroso’ el influyente Santiago Caputo y su corte de buenos muchachos. En la pugna por el poder, las líneas medias de Milei han copado titulares con el cruce de mentiras y rojos ‘último momento’ en la televisión. Se ufanan y atacan por una porción del queso, como si no tuvieran suficiente. En las brasas también cayó la hermana presidencial que hasta debe reñir con su pariente más querido por culpa de ajenos. ‘Algo habrá hecho’, afirman en el búnker del asesor sin firma. Una escalada innecesaria que tal vez se incremente con nuevas mentiras al destaparse ya las corruptelas entre empresarios privados y el Estado en el Andis, casi un ejercicio ilegal de la medicina con altas compensaciones. La historia, se sabe, apunta a una figura encariñada con Milei, de visita habitual a Olivos y a la Casa Rosada.”

Karina Milei. La interna libertaria agitada por decisión de Bullrich

“Apoyada en apariencia por Karina Milei –al menos está incluida en las imágenes–, Patricia Bullrich pertenece a un club fílmico que no registra, en cambio, a Santiago Caputo. Ni una fotografía: se lo olvidaron, el ‘mago del Kremlin’, una definición interna. Por si no alcanzara este despliegue egocéntrico, partidario, la dama ya venía tratando de evitar, en otro tablero, cualquier fobia presunta de Mauricio Macri en su contra, al que saludó en forma deferente en una última cena libertaria, mientras desde el púlpito sagrado, en el mismo lugar, su jefe Javier Milei lo destripaba al ingeniero por pasados errores de su administración. Lo importante para ella es conciliar al liberalismo en la Capital, llegar por Diagonal Norte o por Avenida de Mayo, aunque la sede de la Municipalidad se encuentre en Barracas. Ni más ni menos que cualquier político”.

Patricia Bullrich. Bullrich corre sola, Milei la contiene Macri la padece

“Pésima lectora de Javier Milei, Patricia Bullrich ignora el pensamiento del Presidente, dispuesto a no entregar torres o alfiles ni por recomendación de Bobby Fischer. O de ‘el pibe de oro’, Faustino Oro, ese párvulo argentino que revoluciona el ajedrez mundial. Sabe el mandatario que los adversarios no persiguen esas piezas menores, que la movida final apunta a voltear a la Reina, su hermana. Además, esta semana lo expresó él mismo en una cumbre con empresarios y rabinos: ‘Cuando asumí como Presidente, el periodismo me quiso tumbar a Sandra Pettovello, le imputaron cargos de todo tipo, la pusieron al borde de la planchada y hoy es la mejor ministra del equipo, maneja un volumen de dinero monumental sin una denuncia y resolvió el problema de ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad. ‘Ganamos’, afirmó”.

Santiago Caputo. El ‘hermano americano’ de Milei: guerra fría en la Rosada

“Porque Santiago Caputo , en su viaje, revela lo que ella (Karina) no puede hacer: ser citado por el Departamento de Estado, proceder en ese instituto como un canciller, mezclarse con las segundas líneas del gobierno republicano, visitar a algún renombrado del organismo (caso Landau), acceder a cierta nómina de los servicios de inteligencia y del poder gracias a las gestiones de Leonardo Scaturice –ese calvo empresario de Lanús que construyó una sorprendente fortuna en los Estados Unidos, que merodea o engrasa a las organizaciones conservadoras como la CPAC, que dispone de más de treinta compañías (en la Argentina encabeza Flybondi y OCA)–, al que los argentinos deben agradecerle por sus tareas de cercanía con Scott Bessent para salvar a Javier Milei del diluvio y, tal vez, estimulando más tarde, por distinción de Donald Trump, a que naufragara el sospechoso juicio por YPF”.