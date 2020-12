Rogelio Frigerio: "Este Gobierno no está haciendo bien las cosas"

El ex ministro de Interior Rogelio Frigerio consideró este fin de semana que "la gente eligió como líder de Cambiemos a Macri" tras las PASO 2015, en referencia a las elecciones presidenciales de ese año.

Entrevistado por Romina Manguel en el canal de noticias A24, el exfuncionario remarcó la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio con el eje puesto en la autocrítica primero como espacio y luego con la mente puesta en "ser generosos" de cara al 2021 y el 2023. "Tiene que haber liderazgos horizontales", expresó este domingo 13 de diciembre

Las palabras de Frigerio se dan luego de las duras críticas que le dedicó el expresidente. "Yo delegué en mi ala más política con filoperonistas tanto en la Cámara de Diputados y los gobernadores; yo tendría que haber puesto el foco ahí porque claramente se jugaba mucho en la Argentina en poder convencer", dijo e octubre el ex presidente. Ante esto, el periodista Morales Solá le respondió: "Se refiere a Frigerio y Monzó", y Macri asintió.

Ahora, sobre la gestión del expresidente de Boca, Frigerio afirmó que hubo un problema con la distribución del poder en el país para la cual no fueron "muy generosos" y que hubo una marcada decisión de "no ampliar la base política" del Gobierno.

En este sentido, argumentó que "la autocrítica no puede ser pase de facturas. Todos tenemos que ver en qué nos equivocamos", y dijo que el principal problema de la administración de Macri fueron los errores en la política y no en la economía. "Tuvimos dos oportunidades para abrir el Gobierno y no lo hicimos", detalló.

Rogelio Frigerio: "Estamos cerca del 'que se vayan todos' si la política no se pone a la altura de las circunstancias"

Sobre la administración de Alberto Fernández, Frigerio opinó que hay una crisis de confianza que no termina de resolverse. "Éste Gobierno no está haciendo bien las cosas. Cristina Fernández de Kirchner convocó al dialogo después de un pase de facturas, por lo que no genera confianza. Eso es algo que no se construye criticando al otro", aseveró.

"Cuando el Presidente se juntó con Horacio (Rodríguez Larreta) y (Axel) Kicillof se generó confianza. Pero con la quita de la coparticipación a la Ciudad se quebró", recalcó. Además, consideró que "es infantil pensar que los buenos estamos de un lado y los malos del otro". Y agregó: "La frase -volvimos mejores- es volver al pasado".

AB/FF