Rosario Lufrano acusó a Cynthia García de hacer "operaciones" y la respuesta no tardó en llegar: "Yo no miento ni opero"

Los cruces políticos suelen extenderse más allá de lo que les corresponde estrictamente, y ahora llegaron a los medios. La última polémica que se desató involucra a la presidenta de Radio Nacional y TV Pública, Rosario Lufrano y a la periodista Cynthia García. En esta oportunidad, Lufrano acusó a García de “operar mediáticamente” e impedir la contratación de una nueva subgerenta de programación por haber trabajado para la gestión macrista.

“Eso no se hace”, le reprochó la presidenta de RTP en diálogo con Reynaldo Sietecase en el programa Radio con Vos. La discusión comenzó cuando, a fines de abril, la periodista publicó que la candidata al puesto vacante, Rosalía Giuffré, había trabajado con María Eugenia Vidal y Hernán Lombardi y que había aportado a la campaña de Cambiemos.

El mensaje de García que habría obstaculizado la designación de Giuffré.

“En medio del asedio mediático de la derecha, ¿Qué enfoque le va a dar esta persona a la TV Pública?” cuestionó García a través de Twitter y agregó: “Nos merecemos una TV Pública plural pero no neutral”. Asimismo, argumentó que, en el periodo del macrismo, ella fue “perseguida”.

Tras el revuelo mediático provocado por estas declaraciones la designación de Giuffré no se concretó y fue por decisión de ella misma, según reveló Lufrano. “Fue una operación maliciosa que lo único que buscó es arruinarle la posibilidad a una profesional destacada de sumarse a nuestro equipo”, afirmó la presidenta de RTA.

“El tweet fue tomado por Página 12 y Rosalía me pidió no asumir ante el escarnio público. Me dijo que no estaba acostumbrada a salir en los medios, que era una trabajadora y que prefería no estar”, explicó Lufrano.

Ante las declaraciones radiales de la presidenta, García volvió a manifestarse en Twitter y publicó: “Yo no miento ni opero. Fui perseguida durante el macrismo y puse y pongo el cuerpo para dar la pelea de la democratización de la palabra”.

En esta misma línea, la periodista aseguró que Rosalía Giuffré “no le pidió irse a Lufrano, fue la información y el peso de la verdad los que impidieron su designación” y agregó un “pedido de disculpas públicas” a la directora de RTA. “No voy a ser nuevamente víctima de la injuria y el estigma”.

“Publiqué que la TV Pública nombró como subgerenta de Producción a Rosalía Giuffré, exfuncionaria de María Eugenia Vidal en provincia y de Hernán Lombardi en BA Música. Además, figuraba como aportante con dos transferencias de 900 pesos en la campaña PRO de 2017", sostuvo García y adjuntó una captura donde figuran los aportes de la ex candidata al puesto.

Por su parte, Lufrano también criticó la demanda que varios trabajadores de la prensa que pasaron por el programa 6,7,8 le hicieron al Estado tras ser despedidos durante el macrismo y señaló que “hubo otros juicios también de periodistas que estuvieron durante la gestión de Cambiemos que hicieron lo mismo cuando no se les renovó el contrato en la gestión del Frente de Todos”.

“El trabajador elige a quien cobrarle, en este caso lo hace con quien considera más solvente que es el Estado, pero nosotros le reclamamos el dinero a la productora PPT y si no lo hace iniciaremos acciones legales”, añadió la presidenta de RTA y aclaró que los periodistas en cuestión no era trabajadores de la TV Pública sino de la productora del programa.

