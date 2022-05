Hernán Lombardi condenó la indemnización que el Estado le pagó a Barone por el fin de 6,7,8

Hernán Lombardi, quien fue titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la gestión de Mauricio Macri y actualmente se desempeña como diputado nacional por Juntos por el Cambio, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre la indemnización que 6,7,8 debe pagarle al periodista Orlando Barone.

Queriamos tu reflexión sobre la costosa indemnización de Barone por el programa 6,7,8.

6,7,8 fue el paradigma de una Argentina que nos abochornó, fue la muestra de la confusión de lo estatal con el Gobierno, se promovía no solo el linchamiento mediático de los opositores sino prácticamente el linchamiento físico.

En diciembre de 2015, cuando asumió Macri, la productora retiró ese programa, que no tenía ninguna posibilidad de continuidad en una nueva visión que debían adoptar los medios públicos, de pluralismo, de que todos se pudieran expresar, de evitar las persecuciones desde el Estado a los que pensaban diferente. Ahora nos damos cuenta de que, además, había grandes negocios entre ellos. En otro programa había una denuncia penal que sigue corriendo por la liquidación de una coproducción entre la TV pública y la productora PPT (Pensado Para Televisión), los defensores de lo público le habían dado el prime time a una productora privada.

Dada esa circunstancia, algunos periodistas le inician una demanda por el fin del programa a la productora, que es la dueña del programa y solidariamente a la Televisión Pública. Hay una cuestión sumamente confusa, de mala defensa de lo público, si hay o no una demanda, yo tengo mi visión clara de eso de considerarse despedido cuando un programa termina, como tantos programas terminan en todos lados, pero es una cuestión de derechos que yo no comparto pero que le hace Barone a PPT.

Lo grave es que la TV Pública actúe en forma solidaria con la otra empresa y termine pagando, cuando albergaba nada más a ese programa, la responsable es PPT, que ahora es de Cristóbal López. Ahí empezás a sospechar que se pagan entre ellos. Dejan al Estado en una situación de indefensión, es muy grave lo que pasa y las cifras son monstruosas.

¿Cuántos años duró 6,7,8?

Fue cambiando, duró por lo menos cinco años, pero iba cambiando de horario, extendiendo sus horarios por toda la TV pública.

¿Cómo da 15 millones de pesos?

No conozco los detalles, pero me parece que hay otras cuestiones de pedidos superpuestos, porque al agregarle horarios, cómo liquidaban las horas, es un tema estrictamente dentro de una productora privada con un trabajador privado. ¿Qué tiene que ver el Estado? ¿Cómo puede ser que los contribuyentes terminen pagando eso? Es difícil argumentar que no hay una solvencia patrimonial de parte de PPT para no hacerse cargo del juicio.

¿Cuál es tu opinión hoy del sistema de comunicación pública, la Radio Nacional y la TV Pública?

La TV Pública se ha transformado en un organismo donde no existe el pluralismo, no invitan a los dirigentes opositores. Nosotros cuidábamos que fuera equivalente, proporcional, mitad y mitad por decirlo de alguna manera. Una segunda cuestión que sucede es la persecución ideológica interna. Hace dos semanas nos enteramos de que a una subgerente de programación le iniciaron una campaña y la echaron por "macrista", era una persona que se había desempeñado en el área del Ministerio de Cultura de la Ciudad pero estaba en un área específica. Salió Gabriela Cerruti a desmentir que esta persona había sido incorporada pero ya hacía una semana que estaba trabajando.

No hay pluralismo, hay persecución ideológica y hay corrupción. Aparecieron bolsas con dinero en efectivo, hay un juicio penal. Y hay una administración desleal o fraudulenta en contra del Estado, dejaron a lo público en una situación de indefensión.

Vos dijiste que poner a Milei era una torpeza, ¿Cómo debería resolverse la interna de Juntos por el Cambio, hoy cada vez más marcada, entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta?

Este es el año de la discusión de los programas, de cómo llevarlos a cabo, de cómo ponemos rápidamente a la Argentina en otro sendero porque hay mucha angustia, no se llega a fin de mes con una inflación de este nivel. Se necesita un rápido plan de estabilización. Soy poco optimista que este Gobierno lo pueda hacer porque necesita confianza y coraje, dos cuestiones de las que el Gobierno carece. Las visiones no son concurrentes pero, lo importante, es que se trabaje en conjunto para encontrar un diagnóstico y soluciones de conjunto. Me niego a hablar de candidaturas hasta el último trimestre de este año.

