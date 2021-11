Volvió 678 y con un pedido de regreso: "¿No deberían regresar las Cadenas Nacionales?"

Este martes 16 de noviembre volvió, a través de Youtube, un nuevo formato del clásico programa 678, identificado por ser uno de los productos televisivos más afines al kirchnerismo durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Con un informe contra "la corpo", crítica contra medios y periodistas, y el recuerdo de la herencia de la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tomó como jefe de estado Mauricio Macri, el nuevo producto que cambió su nombre a 679 culminó su video pidiendo que regresen las cadenas nacionales para dar "buenas noticias".

Nacido en 2009 en la TV Pública durante la primera presidencia de CFK y terminado en 2015, año en el que asumió Mauricio Macri, el programa que en esos años era caracterizado como oficialista vuelve seis años después con parte de su contenido pero utilizando nuevas plataformas que requieren un gasto menor de producción.

"De 678 a 679. Evolucionar es la tarea. Vuelve la seguidilla numérica que sigue jugueteando en el inconsciente de la corpo y de la opo", decía el tráiler que anunciaba la vuelta para el 16 de noviembre.

En esta nueva temporada seguirán las secciones "El empleado del mes", "Distinta Vara", "La Patria Zocalera" y "Otro Día de Buenas Notis", que por el año 2009 comenzó a generar furor en aquellos que veían el programa y un fuerte repudio de dirigentes opositores y parte de los medios no oficialistas.

También se incorporarán cuatro secciones nuevas: "Nuevas voces", "Cuidar precios", "Tu editorial en 1 minuto" y "Pensás diferente, pero te queremos". "Esto es solo el comienzo" habían manifestado desde la producción, indicando que esto no es el regreso del formato, si no una reinvención.

Qué dice el primer informe de 679

"Bienvenido el debate interno a 679" fue el título del primer informe que estuvo centrado en hablar sobre las elecciones del gobierno, el rol de Juntos por el Cambio, recortes de declaraciones de periodistas que hablaban del fin del kirchnerismo y análisis de distintos actores como el ex vicepresidente, Amado Boudou. Allí el ex funcionario kirchnerista remarca que luego de la gestión de Macri, el salario mínimo en dólares es 42% menor al del 2015.

"Dejó una situación devastada, si el ministro Guzmán no hubiera hecho el canje de la deuda, no tendríamos Argentina", dijo el ex Ministro de Economía. También hubo críticas hacia los empresarios "marcadores de precios".

Con recortes actuales y de otros años que aparecen ensamblados, el primer informe pidió hacer una autocrítica de lo que fueron los resultados de las primarias de septiembre, también de la caída en las legislativas del pasado domingo y solicitó centrarse en "un imprescindible debate interno".

"El peronismo no ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que no entiendo es porque te pegas un tiro en el pie, cuál es el voto castigo", cita el video a Dady Brieva, un defensor y militante peronista reconocido.

Por eso, el informe pide recuperar la agenda y apuntar contra las voces más críticas del oficialismo: los medios, calificados como "la corpo", y el cambiemismo, "la opo". Las críticas hacia la coalición opositora criticó el endeudamiento macrista e incluso se lo califica como el "tercer ciclo neoliberal en Argentina, la alianza macrista-radical", en palabras del economista y periodista Alfredo Zaiat.

Sobre el final, rememoran los dichos del conductor televisivo y radial Baby Etchecopar, quien había manifestado que "si llega a volver Cristina sacame un pasaje a Zambia". Por último, realizan un pedido para el oficialismo: "¿No deberían regresar las Cadenas Nacionales en horario central para comunicar a la población buenas noticias y así contagiar buena onda y optimismo?".



GI/ff