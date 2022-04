En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Hernán Lombardi, diputado nacional, planteó un panorama “deseable” en el que las candidaturas sean “cruzadas”, con fórmulas integradas por miembros de cada partido. Aun así, alertó que para eso es necesario un plan de gobierno “sólido” y hablar a los votantes “sin tabúes” sobre cuestiones importantes como las reformas laborales y Aerolíneas Argentinas.

JF: ¿Sería bueno que hubiera cuatro candidatos a presidente o incluso más, que se presentaran en las primarias PASO de agosto del año próximo?

Ante la cuestión tan crítica que uno ve de la Argentina, tanto en lo económico como en lo político, soy muy prudente en términos de candidaturas. Obviamente hay que pensarlo, pero hoy la prioridad de la gente realmente está en otro lado y no es una frase hecha. Siempre uno tiene que pensar a corto plazo y largo plazo, pero no puedo dejar de ver que mencionar nombres hoy, ante las cosas que están ocurriendo.

JF: Lo que finalmente va a depender si la economía va peor o mejor la posibilidad de que tenga uno u otro candidato, entonces, el corto plazo se conecta con ese mediano plazo...

Se conecta directamente. Acá hay dos opciones: el presidente puede elegir entre una opción que es probable. Eso significa en lo económico tratar de seguir haciendo más de lo mismo y probablemente no cumplir los compromisos con el FMI y entrar en un camino insensato que va a terminar perjudicando a todos los argentinos.

JF: ¿Y qué chances le asignas a ese escenario electoral, y por lo tanto a una economía hacia la izquierda, del no cumplimiento con el fondo?

Eso significaría una crisis sistémica. Hay un 70% de probabilidades de que suceda eso. Porque es el reflejo natural. Pero ni siquiera estoy haciendo una crítica, es el reflejo natural de alguien que se siente débil, muchas veces la gente decide volver a sus orígenes.

JF: Ahí está el punto, vos creés que en realidad lo que va a suceder es una regresión como si no se hubiese acordado con el FMI...

Esa es la conclusión pero justamente es el cálculo que no quiero hacer mecánicamente. Ahora no descarto que le doy un 30% de posibilidades a que se intente un plan de estabilización. Este plan lo que necesitaba era generar un "co-co-co": confianza, coraje, y un colchón. Porque necesitas confianza, coraje porque hay cosas que no son simpáticas de hacer y eso es un colchón. Después podemos discutir si los planes de estabilización gustaron o no, pero esta es la democracia argentina. Siempre hubo una etapa previa, luego un colchón y un plan de estabilización.

JG: ¿Está ocurriendo un cambio en el modo de ver al país? Algo llamativo fue cuando reivindicó hace muy poco a Carlos Menem. Si este cambio existe tendría que ver con la ausencia de figuras importantes como manera de ver la realidad, como Durán Barba o Marcos Peña, y si este cambio existe, ¿hacia dónde está yendo?

Yo lo de Menem lo separaría porque me parece que tiene que ver más bien con una cuestión de un talante de gobierno. Yo en lo personal siempre fui muy crítico de su gobierno pero hay que reconocer que ahí no había persecución.

Respecto a la cuestión de fondo, yo creo sí que Mauricio está en la posición de decir lo que él piensa con toda claridad lo que él piensa que tiene que ser el programa de gobierno de una futura coalición. A lo que daría importancia es una frase que quizá pasó desapercibida en sus últimas declaraciones: Macri dice: déficit cero desde el primer día y es toda una definición.

Cuando vos tenías las discusiones entre gradualismo o actuar de forma inmediata, acá hay una definición de Mauricio que tiene que ver con el programa de Juntos por el Cambio, que es déficit cero o hablar de las reformas en lo laboral, o no tener problemas en discutir con franqueza el tema de Aerolíneas Argentinas. No difiere demasiado de lo que dijo Boric el otro día, "Se puede ser de derecha o izquierda pero el déficit fiscal es una catástrofe".

JF: ¿Compartís la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas?

Yo digo que no hay discusiones que sean tabúes en la argentina y sobre todo hay que discutirlo en el proceso electoral. Hay que hacerlo ahora. Sino va a pasar como con Menem, con esa idea de "si hubiera dicho lo que iba a ser no me hubieran votado". Para mi en la Argentina en eso no va más y es necesario un contrato electoral claro entre votantes y los futuros gobernantes.

JF: ¿Crees que sería conveniente para consolidar Juntos por el Cambio que las candidaturas en las PASO están ordenadas verticalmente por partido, que cada parte integre una candidatura de presidente vicepresidente dura o crees mejor combinar candidatos y en ese caso si crees que el radicalismo esté dispuesto?

Lo reflexiono todos los días. Las candidaturas verticales con los partidos mayoritarios o cruces. A mi me gustan los cruces pero para que sea posible es necesaria una solidez en el programa. La argentina tiene una tradición compleja en cuanto a la relación presidente y vicepresidente. Para que eso sea posible necesitas un programa unificado de Juntos por el Cambio. En cambio si las voces son disonantes en cuanto al programa es probable que haya candidaturas por partidos. Lo deseable son las candidaturas cruzadas.