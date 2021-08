Hernán Lombardi: "El Presidente recibía visitas fuera de ley y en horarios inadecuados"

Hernán Lombardi participó de una conferencia de prensa virtual frente a estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación, en la que se refirió a las visitas que se produjeron a la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena. “El Gobierno debería dar explicaciones sobre esas visitas o demostrar que efectivamente se trataba de personas cuya presencia era estrictamente necesaria. Me parece una bofetada a todos los argentinos que estuvimos sufriendo restricciones”, dijo.

El precandidato a diputado por la lista que lidera María Eugenia Vidal en Juntos para el Cambio también se refirió al cambio de distrito de la ex gobernadora de la Provincia y del actual vicejefe porteño, Diego Santilli. “Nosotros construimos una oferta que tiene que ser muy competitiva, electoralmente posible y, dentro de eso, tratamos de que todo el mundo esté contenido”, aseguró Lombardi en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opina de las declaraciones de Fernando Iglesias sobre las visitas de Florencia Peña a Olivos?

—Es una práctica habitual del kirchnerismo desviar la atención hacia otro punto, pero yo me quedo con lo importante. Dado el momento de la cuarentena, las visitas eran claramente ilegales y el Gobierno debería dar explicaciones sobre esas visitas o demostrar que efectivamente se trataba de personas cuya presencia era estrictamente necesaria. Me parece una bofetada a todos los argentinos que estuvimos sufriendo restricciones. Leí también las declaraciones de Cafiero, ofende la inteligencia de los argentinos. Ellos se manejan como casta, todos respetamos la ley pero el presidente de la Nación no. Lo he dicho retiradas veces: el año pasado con los Moyano, el abrazo con Insfran, las cuestiones en Tucumán. Siempre sucedió esto, permanentemente.

—Iglesias dijo que hubo “fiestas sexuales” en Olivos. ¿Usted qué piensa?

—Yo siempre parto de un principio básico que aplico en todos los órdenes de mi vida. Una revista francesa, que se llama Closer, relata chismes de espectáculos, ellos realizaron una investigación al presidente Hollande que, disfrazado de astronauta en una moto, se lo ve en un departamento cerca de del Palacio Eliseo. Descubren que es él, porque tenía los mismos zapatos con los que había dado un discurso, media hora antes. Estaba visitando a una actriz: Julie Gayet. Cuando fui a Francia le pregunté a un taxista qué opinaba de eso y me responde: “Es el presidente de Francia, su vida privada no es una discusión para todos nosotros.” Un taxista, que uno podría suponer que se prendería a esta discusión. Yo siempre pienso el viejo principio de “vicios privados, virtudes públicas” así que no me corresponde entrar a discutir lo que pasa en ese punto, al interior de la quinta de Olivos. Sí me corresponde discutir claramente a la dirigencia y a la sociedad si era ilegal o no era ilegal, el resto no lo conozco, no lo sé no lo puedo saber.

—¿El Pro piensa emitir algún comunicado con respecto a los dichos del diputado Fernando Iglesias?

—No creo que se piense eso, porque si no acá desviemos el centro de la cuestión, si no discutamos los hechos colaterales. Son los hechos ilegales del Presidente de la Nación quien considera que está por arriba de la ley. Hay un alto nivel de cinismo e hipocresía, porque por esos días había discursos señalando con el dedito a: los runners, al que lo siguieron con un drone o a la señora que tomaba sol, ellos fueron prácticamente señalados como responsables de la expansión de la peste. El Presidente recibía visitas fuera de ley y en horarios inadecuados, coincidiendo con la fecha de cumpleaños por supuesto.

Hernán Lombardi en el Ciclo de Entrevistas

—¿Qué le parece más complicado: las visitas durante la cuarentena o la visita al expresidente Mauricio Macri de jueces que investigaban a exfuncionarios kirchneristas?

—Estamos hablando de visitas en abril del año pasado, el peor momento de la cuarentena, cuando todos estábamos encerrados. No quiero poner un ejemplo personal, pero muchos de nosotros no pudimos enterrar familiares, amigos. No pudimos despedirnos de alguien que había fallecido, visitar gente en hospitales, escuelas cerradas y pasaban estas cosas en Olivos, visitas no solo inadecuadas éticamente si no ilegales. Había una ley, el aislamiento obligatorio que cabía a todos, también al presidente de la Nación. Con respecto a las visitas de los jueves a Olivos, el expresidente Macri dio en su momento la explicación: se estaban discutiendo temas referentes al código penal que, a alguien podrán parecerle inadecuadas, pero de ningún motivo son ilegales.

—¿Qué tan republicano ve el salto de María Eugenia Vidal, de Provincia a Ciudad y de Diego Santilli, de Ciudad a Provincia?

—El kirchnerismo de 2003 generó un fabuloso aparato de poder que permitió tener “secuestrado” al peronismo o por lo menos cooptado. Frente a eso, Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Lilita Carrió, con coraje y liderazgo, fundaron Cambiemos en 2015. Creemos que hemos hecho un aprendizaje para ser mejores, pero obviamente estamos en condiciones competitivas y complejas, habitualmente en la Argentina. Cuando se pierde una elección las coaliciones se dividen, inclusive los partidos se dividen. Sin embargo frente a este proyecto hegemónico tan potente, nosotros construimos una oferta que tiene que ser muy competitiva, electoralmente posible y, dentro de eso, tratamos de que todo el mundo esté contenido. Los matices dentro de la coalición Juntos por el Cambio, tienen que estar representados de una forma equilibrada en la oferta electoral, por lo tanto es un reacomodamiento que tiene que ver con una mejor oferta electoral de cara a elecciones en donde se está jugando el futuro de la república.

Hernán Lombardi en el Ciclo de Entrevistas

—¿Qué opina usted sobre el pedido de retirar de la lista a la pre candidata a diputada nacional Sabrina Ajmechet por sus tweets sobre Malvinas?

—Bueno, ella va a jurar sobre la Constitucional Nacional y esta hace una reivindicación clara, objetiva y explicita de los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas.

—En este Ciclo de Entrevistas, Federico Pinedo dijo que el referente natural de la oposición para las próximas elecciones presidenciales era Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted coincide en anticipar el retiro de Macri?

—En 2021 Argentina confronta dos modelos, donde la pandemia y la cuarentena se intentaron solucionar con muy malas políticas públicas. Ahora, el país tiene posibilidades de reordenarse. Creo que estamos discutiendo una gran re-arquitectura y una gran ingeniería de la sociedad argentina para la salida de la pandemia. Lo anterior se debe a que todas las estructuras están frágiles: las económicas, las jurídicas, todo está frágil. Nosotros creemos que el ordenamiento se tiene que dar, por lo menos, con dos vectores principales. Uno, el fortalecimiento de las instituciones republicanas. Segundo, la reafirmación de creer que el sector privado es el motor económico necesario en cualquier sociedad, como lo ha probado la historia de la humanidad. Es el motor necesario que puede generar riqueza para los habitantes.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y lo invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.

—Yo los felicito, porque el periodismo independiente que ustedes están enseñando, que tratamos de construir todos los días, es una herramienta insustituible a la hora de construir una república moderna. Por lo tanto, son ustedes, también, claves en los ladrillos de una república. Las sociedades mundiales y las democracias occidentales se dieron cuenta, a la salida del fascismo y el estalinismo, que faltaba a la teoría básica de la democracia de la República, digamos Toqueville “La democracia en América” o los pensadores franceses. Que a eso le faltaban tres cuestiones claves a la salida de la posguerra: el periodismo independiente, medios públicos y partidos públicos. Esas tres nociones cimentaron la noción republicana a la salida del siglo XX y principio del siglo XXI. Así que los felicito, porque la tarea que están haciendo no solamente es importante para ustedes como individuos, sino que es importante para la construcción de una sociedad moderna, abierta, democrática y pluralista.

Por Luciano Caliva, Guillermina Rizzo y Gustavo Winkler

Estudiantes de Periodismo - Escuela de Comunicación