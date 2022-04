Mientras la agenda de la política estaba centrada en temas como el acampe, la interna en el Frente de Todos o la visita del presidente de Chile, en la Justicia se vivía un clima de campaña electoral. Es que antes del 15 de abril se debe conformar un nuevo Consejo de la Magistratura y el martes 5 la Abogacía eligió a las dos abogadas que se sumarían para completar los 20 integrantes que dispuso el fallo de diciembre de la Corte Suprema. Ventaja del macrismo y presencia oficialista en una elección con escasa participación.

Los comicios se llevaron a cabo a 10 días del deadline del 15 de abril, cuando finaliza el plazo que dieron los cortesanos para que entre en vigencia una nueva conformación del Consejo por ley o se presenten los nuevos integrantes para adaptarse al fallo. Si no ocurre ninguna de las dos posibilidades, el día después se anularía el organismo encargado de los pagos de sueldos de la Justicia y de la selección y el juzgamiento de magistrados.

El crítico contexto no fue una excusa para que el oficialismo y la oposición se midan las fuerzas. Tras la elección, en primer lugar quedó la abogada Jimena de la Torre, de gran cercanía con el PRO; mientras que el segundo puesto fue para María Fernanda Vázquez, la decana de la Universidad de Lomas de Zamora promovida por la dirigencia oficialista.

El nuevo Consejo entra en etapa de definiciones

De acuerdo a lo que pudo saber PERFIL, De la Torre consiguió imponerse con 8.664 votos mientras que Vázquez entró con 6.095.

Los datos de los comicios a los que accedió PERFIL también revelan que la participación en el proceso fue bajísima: de 166 mil abogados y abogadas con habilitación para votar, sólo lo hicieron 14.779. A priori, una de las causas es que esta es la primera de tres elecciones que el estamento tiene en 2022 (a fines de abril es la del Colegio Público porteño y a fines de año se renuevan los mandatos del Consejo de la Magistratura que iniciaron en 2018).

De la Torre: su paso por la AFIP, sus objetivos y el supuesto espionaje ilegal

La cercanía que Jimena de la Torre tiene con el macrismo es ineludible a pesar de que asegura que nunca hizo militancia política y sólo se especializó en materia de impuestos. Eso último la llevó a ocupar cargos clave en la AFIP: primero fue asesora legal de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y después subdirectora general de Coordinación Técnico Institucional.

Si bien no es conocida a nivel masivo, en mayo de 2020 tomó cierta notoriedad a partir de un cruce que tuvo en Twitter con el conductor Marcelo Tinelli, al que le respondió una publicación donde este denunciaba que el organismo fiscal funcionaba, durante el macrismo, como "un aparato del Estado para perseguir a los que pensaban distinto".

De La Torre con Patricia Bullrich, la presidenta del PRO.

"Como alta funcionaria de AFIP que fui, pido que no difame impunemente. No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacía @CFKArgentina", le respondió De La Torre en esa ocasión.

Además de su paso por la gestión, De la Torre preside la Asociación Civil Bases Republicanas, que la forman abogados y abogadas de clara sintonía con el ala dura de Juntos por el Cambio.

Consejo de la Magistratura: entre el fallo de la Corte y la parálisis actual

Ahí comparte espacio, por ejemplo, con el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, denunciado por presunto abuso de autoridad en el marco de la desaparición de Santiago Madonado; con el ex titular del Banco Provincia, Juan Curutchet, salpicado en la Causa Gestapo; y el ex diputado Jorge Enríquez.

"Hemos hecho una gran elección. Nuestro primer gran objetivo es discutir la forma de trabajo y nuestra participación en las Comisiones, porque en la actualidad no formamos parte de la Comisión de Selección de Jueces y también queremos pelear por un lugar en la Comisión de Disciplina, donde los procesos están trabados y el corporativismo y la política protegen jueces que incumplen sus deberes", dijo a PERFIL.

Sobre la crisis en el Consejo, adelantó que será responsabilidad de Cristina Kirchner y Sergio Massa si el Consejo no cumple con el fallo de la Corte y no envía los representantes legislativos que faltan antes del 15 de abril. "El problema no es el fallo de la Corte sino la inacción del Congreso", opinó.

La nueva consejera fue denunciada en la Justicia por su trabajo en la AFIP. En Comodoro Py hubo al menos dos presentaciones: por supuestas contrataciones irregulares y por presuntas conductas de espionaje ilegal.

Faltan nueve días para el 15 de abril: ese día deberían incorporarse nuevos consejeros o toda decisión será nula.

Al respecto, dijo: "La de las contrataciones la hizo un denunciador serial que llegó al Juzgado de (María Eugenia) Capuchetti y ahora está archivada por inexistencia de delito. Y la otra la relaciono al pedido de un ex juez federal que me apretó pretendiendo que armara una causa con información falsa, y mi respuesta fue que si quería venir por mí, que venga".

Sobre el capítulo judicial, completó: "Durante mi gestión en la AFIP me metieron miles de denuncias. Pero cuando sos honesta dormís tranquila. No desconfío de la Justicia porque estoy tranquila y siempre estuve a disposición".

Vázquez: la abogada y académica cercana al oficialismo

Este medio también intentó comunicarse por diferentes vías con María Fernanda Vázquez pero no lo consiguió. La abogada de la Lista 2 por la abogacía federal es decana Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), cargo por el cual está cerca del actual consejero Diego Moleas, cercano al oficialismo, que es rector de esa casa de estudios.

Si bien en una entrevista con La Nación buscó despegarse del espacio de gobierno al decir que "nuestra lista es diversa y plural y no tiene el apoyo de ningún partido político", tiene cercanía con varios dirigentes oficialistas. En el pago chico, por ejemplo, el ex concejal massista Ramiro Trezza la definió en redes como "amiga y compañera".

El Senado abre la discusión por el Consejo de la Magistratura

Tiempo atrás también definió al ex juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni como un magistrado que "durante toda su trayectoria ha demostrado un compromiso inclaudicable con los Derechos Humanos". Su candidatura tuvo el apoyo público de la abogada Natalia Salvo, también cercana al oficialismo; del diputado nacional y ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán y de Rodolfo Tailhade, entre otros.

Junto con De La Torre, Vázquez se incorporará a un Consejo que ya tiene presencia de los abogados Diego Marías y Carlos Matterson. De lograrse el cumplimiento del fallo supremo, las flamantes consejeras tendrán un brevísimo paso por el organismo de la Justicia: es que sólo completarán el actual mandato que vence en noviembre.

En diciembre, la Corte ordenó subir de 13 a 20 la composición del organismo, por lo que de no prosperar la iniciativa parlamentaria del oficialismo es posible que en los próximos días se integre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, cuatro representantes del Congreso (dos de Diputados y dos de Senado), las dos abogadas y un académico. Sin embargo, a nueve días de la fecha límite, nadie sabe qué va a pasar.

