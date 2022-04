Graciela Camaño: "En materia judicial, el kirchnerismo tiene aprensión a lo que ordena la Constitución"

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Graciela Camaño habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil sobre el Consejo de la Magistratura.

JF: Vayamos al tema de la actualidad, Consejo de la Magistratura. Vos anticipaste que no estás de acuerdo con el proyecto que se votará ni tampoco con la posición del tuit de Lavagna del domingo respecto de cómo debería ser la presidencia del Consejo a través del presidente de la Corte Suprema. Contanos tu posición intermedia.

Lo del tuit para mí es una cosa intrascendente, no estoy en contra de un tuit. Creo que la dirigencia política debe abandonar la práctica del tuit. Uno de los graves problemas que yo advierto en la dirigencia política es que no se puede resumir temas de trascendencia en un sí o un no. Los temas trascendentes ameritan un análisis jurídico profundo.

Esa es la discusión que no se está dando en la Argentina y nos lleva a que el oficialismo presente grandes proyectos de reforma judicial que terminan en la nada, porque a la hora de juntar los votos no hay un resultado positivo o porque logran juntar los votos pero son declarados inconstitucionales. Son temas muy delicados.

Consejo de la Magistratura: una tormenta que sacude a los tres poderes

En materia judicial, el kirchnerismo tiene una suerte de aprensión a lo que ordena la Constitución. Ellos plantean que a los jueces hay que elegirlos con el voto popular, eso no está en la Constitución. Somos simples hacedores de la operatividad de la Constitución, las leyes son poner operativa la Constitución y uno tiene que leerla muy bien. En el artículo 114, donde los constituyentes han querido reformar la Justicia en 1994, han querido sacar de la órbita de la Corte Suprema la función de administración y de reglamentación. Le han sacado al Senado la potestad de nombrar los jueces.

La Constitución no quiso sacar a la Corte de toda injerencia porque el artículo 114 dice que el órgano que se crea con múltiple representatividad de diferentes estamentos tiene todas las instancias del Poder Judicial. Tiene que haber equilibrio, la Constitución no dice "la Corte preside, la Corte tiene doble voto, la Corte desequilibra".

La ley que tenemos que buscar es una ley que operativice la Constitución, no podemos seguir inventando. La Corte ha dicho que no es instancia pero la realidad en la doctrina y en la práctica es que debe estar. No debe estar para proponer el administrador y seguir administrando con un doble voto.

Con tensión, se empieza a definir la elección de consejeros

JF: Esa posición iconoclasta, siempre distinta, siempre buscando síntesis y buscando lo bueno y lo malo de cada una de las posiciones, ¿cómo es esa posición?

No es fácil pero estoy convencida de que el grave problema que tenemos los argentinos es la falta de institucionalidad, de reglas, de respeto a las normas. Tenemos un país con una gran riqueza, nuestro potencial humano más allá de la decrepitud de los últimos tiempos por la falta de cultura, educación, pero el recurso humano argentino es extraordinario. Los argentinos somos increíbles, nos falta una gobernanza que tenga institucionalidad, que se rija por las normas y eso es lo que no tenemos.

Los argentinos somos increíbles, nos falta una gobernanza que tenga institucionalidad, que se rija por las normas y eso es lo que no tenemos.

No me interesa estar en la posición cómoda, la verdad es incómoda. No creo en las convicciones, creo que cuando vos tenés una obligación política que tiene que ver con el bien común, con el resto de los ciudadanos, tenés que olvidarte de todo lo que sos y hacer el análisis lo más cercano a la verdad.