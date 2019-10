Saintout faltó al debate platense y Garro buscó capitalizar su ausencia

Los candidatos a intendente de La Plata también tuvieron su debate aunque con la ausencia de Florencia Saintout, la candidata del Frente de Todos que ganó las elecciones primarias. A raíz del faltazo, el actual intendente de Cambiemos Julio Garro, que busca su reelección, criticó fuertemente el espacio vacío que dejó su principal opositora.

En diálogo con PERFIL, desde el entorno de la candidata advirtieron que ya se venía evaluando la no presentación al debate porque luego de las elecciones en las que sacó 10 puntos de ventaja sobre el oficialismo, "Garro comenzó una campaña de ataques y mentiras constantes que no queríamos escuchar". "Es mejor ocupar ese espacio para escuchar a los vecinos que la están pasando muy mal, que no tienen empleo. Garro no iba a escuchar nada", agregaron.

"Los platenses tienen dos opciones muy claras. Este debate lo demostró: un gobierno que da la cara o la ausencia, un salto al vacío", señaló Garro. Y agregó: "Cumplimos con el mandato que nos dieron los platenses hace 4 años, terminar las obras hidráulicas para que nunca más un vecino se muera por las lluvias en nuestra ciudad".

La localidad platense es uno de los distritos claves de la provincia de Buenos Aires, con 500 mil votantes que, en 2015, Cambiemos le había ganado al peronismo. En 2017, el oficialismo había ratificado su mayoría con casi 20 puntos de diferencia por sobre su rival. No obstante, la gestión del intendente y la crisis nacional que en La Plata dejó más del 30% de desocupación según las cifras del INDEC llevaron a que el Frente de Todos ganará en las elecciones primarias con el 47,2%, contra el 37,7% de Juntos por el Cambio.

En el encuentro, realizado anoche en el Colegio de Abogados local, estuvieron presentes el intendente y candidato a la reelección Julio Garro (Juntos por el Cambio), Marcelo Peña (Frente NOS), Luana Simioni (Frente de Izquierda-Unidad) y Gabriel Crespi (Consenso Federal).

