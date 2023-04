Salta: vuelve a ser candidato el exintendente destituido por fotos semidesnudo con menores

Juan Rosario Mazzone no tenía camisa, saco, ni estaba vestido como lo hacía cotidianamente para ejercer la Intendencia de El Bordo, en el departamento de Güemes, en Salta. En las fotos que se filtraron en 2015 no aparecía como lo mostraban los medios periodísticos: "Chicho" estaba semidesnudo y posaba junto a dos menores de edad que estaban en la misma situación.

Ahora, tras haber cumplido su condena, volvió a lanzarse como candidato.

Las fotos no tardaron de viralizarse y generaron un fuerte impacto en la carrera política de este dirigente y productor de 70 años. Le faltaban diez meses para terminar su mandato al que había llegado a través del voto popular de quienes respaldaban su candidatura en representación del Partido Justicialista salteño.

Ocurre que Mazzone estaba junto a dos menores de 15 y 17 años. Las dos estaban, como él, semidesnudas. La gravedad del caso activó los protocolos políticos y el Concejo Deliberante de la localidad se juntó para tratar su destitución, que fue aprobada el 13 de enero de 2015, pocos días después de que se conocieran las imágenes.

El caso tuvo su correlato en la Justicia provincial, donde se recibieron las fotos y se investigó si Mazzone había cometido un delito. Dos años de trabajo de los tribunales llevó arribar a un veredicto condenatorio: le dieron tres años de prisión condicional por ser autor del delito de corrupción de menores, junto a otros dos acusados.

El fallo llevó la firma de los jueces Federico Armiñana Dohorman, Héctor Ávila y Martín Pérez, quienes decidieron que la pena sea de ejecución condicional. La condena no incluyó, por ejemplo, la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, una figura que se le suele achacar a dirigentes políticos que cometen delitos penales graves.

De condenado a candidato

Esa inhabilitación llevó a la Justicia provincial a estudiar el caso Mazzone y determinar que están las condiciones para que sea candidato a competir en las elecciones por un cargo público. Si quiere, puede hacerlo.

Una de las fotos que se había filtrado.

“Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no es posible crear requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza”, señaló el Tribunal, según el diario El Tribuno.

Los jueces electorales consideraron que ya se encuentra cumplido el tiempo de la condena porque fue confirmada en septiembre de 2019. Eso no choca con lo establecido por una ley provincial que impide candidaturas a cargos públicos de personas que tengan condena de segunda instancia mientras dure la pena aplicada.

Así, la Justicia rechazó las dos impugnaciones que se habían presentado y Mazzone podrá encabezar la lista 314 titulada "Con esfuerzo se puede", para competir por la Intendencia de El Bordo.

La versión de Mazzone

Cuando el caso estalló en los medios, Mazzone denunció que era víctima de una "operación política". Contó que "estaba participando de la fiesta con mi señora. Luego llegó un remisero de El Bordo al cual yo no conocía con su novia y tres chicas".

"No es ninguna fiesta negra. Simplemente estaban festejando. No sé ni quienes son”, había dicho.

Con 70 años, Mazzone vuelve a la política: quiere ser intendente de El Bordo por segunda vez.

"Sólo estaba sin remera cuando sacaron la foto, no desnudo. No son de ninguna fiesta negra ni clandestina", había dicho. Pero a los días apareció una foto en la que se lo veía en calzoncillos. En su descargo también había dicho que las dos jóvenes que tenía a su lado habían sido las que le pidieron que se tomara las imágenes.

Para defenderse, el Jefe comunal justificó su escasa ropa alegando que “hacía un calor bárbaro y por eso yo estaba con el torso desnudo como se ve en la foto" y se defendió: "No hay nadie teniendo sexo, no hay nadie que se está besando ni nada de eso. Si son menores de edad, no veo nada de malo”.

Finalmente el ex intendente y flamante candidato, denunciaba: "En esto están detrás los concejales, que ya me han hecho juicio político. Me buscan roña de todos lados, porque saben que yo soy calentón. Están buscando que yo renuncie y no voy a renunciar ni en pedo”.

Días después debió dejar el cargo que ahora busca recuperar.

