Sandra Pitta cruzó a Adrián Paenza por la "infectadura": "No es científico"

La cuarentena mantiene enfrentados a la oposición y el oficialismo, factor que volvió a reavivar la grieta, pese a que en los inicios de la pandemia abundaban los acuerdos. Pero no sólo los políticos se cruzan por las medidas que debería implementar el Gobierno, sino también referentes espectáculos y hasta intelectuales. En esta oportunidad, la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, y el matemático Adrián Paenza, protagonizaron un cruce en Twitter.

"Paenza no es referente científico. Repito. Paenza no es referente científico", lanzó Pitta en su cuenta de Twiiter. Su mensaje cosechó apoyos y repudios, pero la investigadora mantuvo su postura.

El enojo de Pitta se debe a la carta abierta que firmaron cientos de investigadores, intelectuales, escritores y periodistas, entre ellos Paenza, bajo el lema "Un esfuerzo adicional para salvar vidas". Esa misma carta surgió como respuesta a la junta de firmas que impulsaron otros 300 intelectuales, donde habían advertido que con la extensión de la cuarentena se pone en peligro la democracia del país. El documento planteaba que la Argentina vive "una infectadura".

"La palabra infectadura apareció en las redes varias veces y cuando elaboramos este texto la usamos. Es una palabra fuerte pero es conveniente. No estamos hablando que es una dictadura, pero en este situación puede llevar a pérdidas de derechos y libertades. Es dura y fuerte, sabíamos que iba a ser cuestionada, la palabra es simbólica. No dejemos que una infección que sí existe nos lleva a un camino que no tiene retorno", manifestó Pitta en diálogo con Alfredo Leuco en TN.

Sandra Pitta y la infectadura: "Es una palabra fuerte, pero es conveniente"

La carta a la que suscribió Paenza aseguraba que gracias a la cuarentena Argentina "obtuvo mejores resultados" en el manejo de la crisis sanitaria que los demás países latinoamericanos con grandes metrópolis. "Pensamos que hoy, más que nunca, es necesario maximizar la efectividad de la cuarentena en el AMBA y el Gran Resistencia. Si esta cuarentena se respeta y resulta efectiva, los casos activos circulantes serán inferiores a los actuales, el rastreo de contactos será más simple y el riesgo de colapso del sistema de salud, casi nulo. En esas condiciones, será razonable comenzar la flexibilización de las medida", explicaron.

