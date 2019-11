La investigadora Sandra Pitta, quien se hizo conocida este año luego de que Alberto Fernández la mencionara en un acto, quedó en el centro de las noticias esta semana, luego de una entrevista radial en la que hizo declaraciones sobre el Conicet y la última dictadura cívico-militar. Consultada por la financiación del organismo científico, afirmó que la etapa de mayor inversión de parte del Estado fue "durante el proceso"; que el gobierno de facto desfinanció las universidades públicas porque allí estaban los “jóvenes que podían ser peligrosos”; y que aumentó la inversión del Conicet luego de “limpiarlo de rebeldes”.

“¿Saben cuál fue el momento donde más se invirtió en el Conicet? Se van a sorprender. Fue durante el gobierno militar”, sostuvo Pitta durante un segmento del reportaje realizado en el programa No dejes para mañana de Radio Con Vos. Luego recalcó: “Durante el proceso se desfinanciaron las universidades porque es ahí donde estaban los jóvenes que podían llegar a ser peligrosos y después de limpiar un poquito el Conicet de rebeldes, que se fueron, le dieron un montón de dinero”. Después, intentó aclarar: "Fue uno de los gobiernos más nefastos y los periodos más terribles que tuvo la Argentina. ¿Te das cuenta que a veces no se relaciona una cosa con la otra?".

El tipo periodistucho me presionaba para que dijera cuando había estado mejor la ciencia. Qué parámetros se toman? Recursos? Libertad de pensamiento? "ProLLecto? — Sandra Pitta (@spitta1969) November 6, 2019

Sus dichos se replicaron en las redes sociales con mensajes a favor y en contra, y generó la respuesta de parte de la comunidad científica. “No es verdad que la inversión en ciencia que se hizo durante la dictadura sea mayor a la de los últimos años. Además de falso, lo dicho es engañoso porque el sistema científico era mucho más chico”, le retrucó Jorge Aliaga, físico del Conicet y exdecano de la Facultad de Exactas, según consignó Página/12. Aliaga publicó en su cuenta de Twitter los datos del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología desde 1970 en adelante, que fueron rastreados de los números brindados por el Ministerio de Economía, el Indec y el propio Mincyt, devenido en Secretaria.

Ante esto, Pitta respondió: "Una radio me hace una entrevista, recorta mis dichos y no sube el audio al sitio oficial. Consigo el audio, y se descubre la verdad. Era muy obvio que no lo querían subir para que nadie se enterara de su enorme ignorancia. Pero era necesario recortar esa minúscula parte donde 'parece que apoyo la dictadura'. Otros sesudos científicos toman el recorte y se indignan porque usé la palabra 'proceso' y 'limpieza'. Nadie advierte que las usé adrede para señalar lo perverso de esas dos palabras".

La señora @spitta1969 vino al programa #nodejesparamañana en @radioconvos899 y se fue diciendo que la habíamos tratado muy bien (ver foto). Luego la atacaron por cosas que ella dijo y se la agarró conmigo sin arrobarme. Más incoherente (y cobarde) no se consigue. (sigue) pic.twitter.com/0ntLKjuBDG — Ana Vainman💚 (@anavainman) November 6, 2019

La investigadora también apuntó contra los periodistas que la entrevistaron, Ana Vainman y Sebastián Davidovsky. "A ver si lo escuchan todo. Y obviamente, van a ver como los periodistas buscaban que yo dijera lo que ellos querían escuchar. Escuchen a Ana Vainman justificando que uno se debe 'cuidar' cuando habla. Ese síndrome de Estocolmo se puede ver ameo. Lo que mas me gustó fue cuando me quisieron explicar lo del convenio. Ahí casi escupo el agua. Además, ese énfasis en que yo dijera qué momento fue mejor para la ciencia. No entendieron nada", dijo.

"Intentar explicarles que ellos estaban tomando como única variable los recursos, cuando uno debe tener en cuenta otras variables (como la libertad de expresión) fue casi inútil. Cuando les conté lo de la época militar, les intentaba explicar eso: que puede haber momentos de bonanza económica con poca o nula libertad de expresión (nula en la dictadura).Les aseguro que fue muy difícil tratar de explicar lo que jamás iban a entender", agregó.

Anda circulando una entrevista. Como se la pone recortada genera indignación porque parece que reivindica la dictadura. Es mejor escucharla completa.

Porqué la llevan media hora a piso es una buena pregunta.

Muchos datos que tira son falsos o inexactos.https://t.co/h7rKh66Nu5 — Jorge Aliaga (@jorgeluisaliaga) November 6, 2019

La respuesta por parte de los periodistas no se hizo esperar. "La señora Sandra Pitta vino al programa y se fue diciendo que la habíamos tratado muy bien. Luego la atacaron por cosas que ella dijo y se la agarró conmigo sin arrobarme. Más incoherente (y cobarde) no se consigue. Y sostengo lo que dije:uno no siempre dice todo lo que piensa. Cualquier persona inteligente y que persigue un objetivo mide qué dice y cuándo. Quien no lo admite es hipócrita y quien no lo hace es, cuando menos, temerario.Eso no significa callar injusticias ni tolerar atropellos", dijo en sus redes la periodista Vainman.

"Ella tuvo un discurso errático y falto de argumentos. No pudo explicar a qué le tenía miedo y finalmente se refirió a la última dictadura como 'proceso' y 'gobierno militar'. Y aún así se la trató con respeto. Ella a nosotros no", concluyó. "Estuvimos 30 minutos en el estudio (sí, tal vez demasiado), y en ningún momento dijo nada al respecto. Evidentemente decirlo a través de un tuit DOS DÍAS más tarde es más fácil. Aunque antes haya dicho lo contrario", agregó Davidovsky.

En otra tanda de tweets, Pitta aseguró: "El tipo periodistucho me presionaba para que dijera cuando había estado mejor la ciencia. ¿Qué parámetros se toman? ¿Recursos? ¿Libertad de pensamiento? ¿Proyecto? Por como venía preguntando, me daba cuenta que confundía tener recursos con estar bien en ciencia. No, no es así. En dictadura y durante el menemismo había $$, pero la ciencia era o usada o despreciada. Para demostrarle que esos parámetros no sirven (porque era como una mosca molesta que insistía en hacer un ranking para que yo dijera lo que él quería que dijera) le dí el ejemplo de la dictadura", expresó.

PERFIL intentó comunicarse con la científica por vía telefónica, pero su respuesta fue negativa.

AB/FF