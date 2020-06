Sandra Pitta y la infectadura: "Es una palabra fuerte, pero es conveniente"

Noticias Relacionadas No es infectadura pero tampoco cientificracia

El documento que difundieron científicos, investigadores e intelectuales de distintas áreas que criticaron al Gobierno generó una fuerte polémica por la utilización de la palabra "infectadura". Una de las impulsoras de este texto, la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, explicó por qué utilizaron esa definición sobre la situación de la cuarentena en la Argentina.

"La palabra infectadura apareció en las redes varias veces y cuando elaboramos este texto la usamos. Es una palabra fuerte pero es conveniente. No estamos hablando que es una dictadura, pero en este situación puede llevar a pérdidas de derechos y libertades. Es dura y fuerte, sabíamos que iba a ser cuestionada, la palabra es simbólica. No dejemos que una infección que sí existe nos lleva a un camino que no tiene retorno", manifestó en diálogo con Alfredo Leuco en TN.

En esa línea, la científica aseguró que hubo colegas suyos que se bajaron a último momento de la firma del documento por "miedo". "El miedo es por la evaluación, a nosotros nos evalúan nuestros pares. Varios me dijeron que la firmarían pero este año se presentaban a promoción o tenían el informe. Siempre se sospecha que puede haber algo en la comisión que pueda tener algún sesgo y afectar eso. Dependemos mucho de nuestros pares. El progreso de nuestra carreras depende de eso. Es un sistema jerárquico. La gente se cuida por las represalias que puede tener. Hubo dos personas que pidieron ser retiradas a último momento".

Pitta también comentó que recibe "muchos ataques en las redes sociales, en mi trabajo no. Recibo ataques de investigadores de alta categoría, algunos que fueron directores de institutos, es preocupante. Por esta carta recibí muchos mails personales de odio. Diciendo que soy primitiva".

En otro aspecto, también habló sobre el infectólogo que asesora al Gobierno, Pedro Cahn: "Al doctor Cahn siempre lo respeté mucho, una figura casi intocable. Pero me llamaba la atención en la época de Cambiemos que decía que faltaba algunos medicamentos HIV en determinadas áreas, yo sabía que no había faltantes porque estaba en contacto con esa área. Eso me llamó la atención. No quiero hablar mal de un infectólogo excelente. Me decepcionó muchísimo. Hizo todo lo posible por desprestigiar a un Gobierno. Yo no mentiría. No estoy a favor de este Gobierno, pero nunca inventaría cosas para perjudicarlo".

Por último, habló sobre las protestas anti cuarentena: "Nunca convocamos a este tipo de caravanas. No estoy de acuerdo con ir caminando a una plaza, ni con barbijos. Una caravana es distinto porque cada uno está en auto. Es una forma más creativa porque no presenta una situación de peligro".

