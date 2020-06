Cafiero: "Hay muchas empresas concursadas y no vamos a expropiar todas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, justificó la intervención y el proyecto de estatización de la empresa Vicentin puntualizando en que la cerealera "no tenía perspectivas de operar" en el futuro por la pérdida de credibilidad al no pagarle la cosecha a los productores. De todas maneras, aclaró que "hay muchas empresas concursadas y no vamos a expropiar todas".

"Hay que entender que la política del Gobierno es de rescate de una empresa que estaba sin operar, que tiene un concurso, con deudas muy fuertes. El 80% de la deuda financiera es el crédito bajo estudio con el Banco Nación, que está judicializado porque la empresa no revestía ningún criterio de aceptación por los balances que tenía", expresó el funcionario en diálogo con La Nación +.

En esa línea, siguió: "Tiene una gran deuda con productores, cooperativas. Eso genera un encadenamiento que desde el punto de vista de la actividad agroindustrial -que representa mucho en términos de creación de puestos de trabajo y cuantiosas sumas de dinero-. El gobierno nacional tomó la decisión de detener ese sendero de desguace".

Cuando a Cafiero le preguntaron si el Estado nacional tiene US$1300 millones para pagar la deuda de Vicentin, contestó: "Mucha de esa deuda la tiene el Banco Nación. Habrá que ver los estados contables a hoy, la cesación de pago y los vencimientos; cómo se pueden refinanciar las deudas y cómo se pone a operar. Tiene que quedar claro que hoy la empresa no está operando. Vicentin intentó salir a comprar granos durante todo 2020 y no logró que nadie le vendiera".

Sobre la postura de Juntos por el Cambio, manifestó: "Rechazó sin ver, y rechazó los titulares, por ahora. Pero me parece que tienen que escuchar más, leer la norma en la que se busca el tratamiento y escuchar a todos esos productores desesperados porque Vicentin no les pagó la cosecha anterior".

En cuanto a si el Gobierno nacional tiene pensado continuar con más estatizaciones de otras empresas, respondió: "Hay muchas empresas concursadas. Y nosotros no vamos a expropiar todas las empresas concursadas. El concurso es parte de una instancia judicial y de la vida de muchas empresas. Pero en este caso particular evaluamos que Vicentin no tenía perspectivas de operar. El mercado de granos requiere confianza. Fundamentalmente la empresa la había perdido porque salió a comprar y nadie le vendió".

De todas maneras, sostuvo que "el Estado debe estar presente allí donde haya un vaciamiento y sea necesario recuperar una industria". Cafiero también hizo referencia a la situación de SanCor, una empresas en crisis de las que trascendió que también el Gobierno tendría una idea similar a la de Vicentin: "No. Para nada. SanCor entró en situaciones críticas, y la verdad que termina surgiendo, porque es una cooperativa láctea muy grande. Queremos que sanee sus pasivos. La diferencia con Vicentín es que SanCor está operando".

Por otro lado, en cuanto a la situación del dólar, el jefe de Gabinete aseguró que "no tenemos en mente una devaluación; no vamos a devaluar. No vamos a ir en esa línea". También manifestó que prevén extender el congelamiento de tarifas y la doble indemnización para evitar despidos. Además, opinó que el turismo y el entretenimiento "van a necesitar una ayuda mayor del Estado y tenemos la decisión política de ayudarlos" debido a la crisis por el coronavirus.

Mientras que sobre la deuda y la posibilidad del default, dijo: "Es algo que no deseamos. En todo momento la Argentina promovió el diálogo, la negociación y el acuerdo. Nunca nos fuimos de ninguna mesa de negociación. Siempre tuvimos vocación de acuerdo. Ahora, ese acuerdo tiene que ser en el marco de la sostenibilidad de la deuda. Solo nos podemos comprometer a asumir los compromisos de deuda que no se tengan que sustentar en ajustes de jubilaciones, reformas laborales que restringen derechos o el ajuste sobre nuestro pueblo".

