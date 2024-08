El exjefe de Gabinete de Cambiemos, Marcos Peña, presentó en los últimos meses su libro El arte de subir (y bajar) la montaña. Tras el polémico gesto del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se habría mostrado apuñalando un ejemplar del libro en su despacho de Casa Rosada, el exfuncionario de Macri opinó sobre el funcionario de Milei.

"No lo conozco personalmente. Si es cierto el trascendido, que lo explique él por qué...", expresó en diálogo con el portal platense 0221 y agregó: "No voy a ser analista de alguien que no conozco. Si es cierto es que no le gustó el libro, de mínima. A él o a cualquier otra persona que no le guste el libro que se lo regale a otro, que por ahí le puede servir".

En su libro, Marcos Peña, retirado de la política, escribió sobre su paso por la cumbre del poder entre 2015 y 2019, cuando era la mano derecha del expresidente Mauricio Macri. En el mismo también aborda la "dimensión humana" del liderazgo.

Sobre los motivos que lo llevaron a escribir el libro, el exfuncionario mencionó "la sensación de que tenía algo que contar, de que quería compartir lo que había aprendido y la sensación de que quería dar una devolución" tras varios años de haberse corrido de la escena.

"Es una historia humana, no es una historia política y parte de lo que entendí es que la situación del liderazgo la atravesamos todos, cien por cien...Son un montón de variables que cruzan la vida de todo el mundo", explicó y agregó: "Siento que es una reflexión que puede servirle a un montón de gente para también hacer un chequeo personal de muchas de estas variables que, por ahí en la locura del día a día, las omitimos".

Polémico: Santiago Caputo apuñaló el libro de Marcos Peña

Sobre el recibimiento de su libro, Marcos Peña aseguró que le escribieron de todos los sectores, inclusive del kirchnerismo. "De alguna manera todo el mundo te devuelve algo parecido que es 'está bueno que ayudes a habilitar un tema que parecía medio tabú'. Dar un paso en ese sentido", añadió.

El exfuncionario afirmó que hoy no regresará a la política. "Hoy no lo tengo ni por asomo en mis planes. Siento que fue una etapa hermosa, que me encantó. Fueron 18 años seguidos de función pública, pero siento hoy que mi aporte pasa por otro lado", expresó.

Santiago Caputo apuñaló el libro de Marcos Peña

En el último tiempo Santiago Caputo, asesor del presidente libertario, ha acumulado escenas que construyen relatos sobre un personaje polémico que se corre de las buenas formas de la política y que, en redes sociales, tiene comportamientos provocativos a partir de los sentimientos más desprejuiciados del Gobierno.

La última escena que habría filtrado el asesor fue la imagen del libro de Marcos Peña apuñalado cientos de veces sobre la mesa de su despacho en la Casa Rosada. Dicha filtración fue publicada desde una de las cuentas avatar que se rumorea que pertenecen a Caputo y que las utiliza para enviar sus polémicos mensajes vía X.

En la imagen se ve que se utilizó un cuchillo romano con la inscripción SPQR, del latín Senātus Populusque Rōmānus, que significa El Senado y el Pueblo romano, símbolo del imperio romano y que hoy es el emblema de la ciudad de Roma. Cabe destacar que, en el pensamiento del asesor, la imagen de Milei debe asemejarse a la de un emperador, ya que no tiene estructura política que lo sostenga.

Marcos Peña habló sobre el PRO y el Gobierno de Javier Milei

En la entrevista, Peña también habló sobre la actualidad del PRO y su relación con Mauricio Macri. En este sentido, señaló que "queda una generación nueva que está creciendo" y consideró que "hay muy buena gente en general".

"Queda una generación nueva que se metió en política por el PRO en su momento y que hoy está creciendo, que tiene muchas ganas de levantar esas banderas por las cuales se involucró en su momento. Hay muy buena gente en general, es un grupo humano de mucha calidad y que tiene mucho para aportar", expresó sobre el espacio.

Sobre su relación con el expresidente Macri, amplió: "No hablamos en particular. Mi relación está súper bien, la verdad súper afecto, respeto, mucho agradecimiento también por los años compartidos. Hemos mantenido relaciones desde lo personal y tengo mucha gratitud".

Luego indicó que también mantenía su relación con Patricia Bullrich y con Horacio Rodríguez Larreta y, con respecto al debate sobre si el PRO debería unirse con La Libertad Avanza, manifestó: "No me voy a apuntar en esa discusión, creo que están súper calificados los dirigentes del PRO para darla".

Por otro lado, sobre la gestión económica del gobierno de Milei, agregó: "Creo que hay personas que están ahí liderando una intención de normalizar la economía y ojalá ellos tengan mucho más información sobre la realidad. Deseo que les vaya bien, no estoy en condiciones de evaluar la micro del plan económico".

