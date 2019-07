Santiago Cúneo confrontó a Tenembaum: "Yo tan antisemita como Maradona hincha de River"

“Soy tan antisemita como Maradona hincha de River”, aseguró el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, para explicar las controvertidas declaraciones que emitió el año pasado en el canal Crónica TV. En aquella ocasión, el también conductor apuntó contra la dirección de la DAIA y aludió al "Plan Andinia", una falsa teoría conspirativa nacionalista que sostiene que los judíos intentan apoderarse de la Patagonia.

Confrontado por el periodista Ernesto Tenembaun en su programa Corea del Centro, Cúneo respondió: “Yo tan antisemita como Maradona hincha de River, es un disparate absoluto y total". “Sólo un nazi puede saber de la existencia del Plan Andinia”, le reprochó el conductor del ciclo que se emite por NET TV. Cúneo dijo que, en sus declaraciones de 2018, solo expresó que tiene “Yo tengo derecho a hablar del Plan Andinia, o del Operativo Rosario o del Plan Cóndor con total libertad”.

“Soy católico apostólico romano y no soy ciudadano del Vaticano, soy argentino de religión católica”, se excusó el militante nacionalista que comparte espacio con el exministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido. “Cualquiera que profese una religión tiene aparte una nacionalidad. Hay católicos, judíos y musulmanes en todo el mundo. Esta confusión de que el Estado de Israel tiene que ver con la religión para mí no es aceptable. Cuando tengo una conversación en la Argentina, definimos intereses argentinos, me importa muy poco qué religión profeses cada uno a la hora de defender la patria", argumentó.

“Hablé con soldados israelíes que vienen a la Argentina con estrés postraumático de guerra, los envían a descansar y su tarea en este país es descansar con todos los gastos pagos, y no sólo en Argentina, sino otros lugares del mundo. Y su tarea es descansar, ese es el objetivo primario”, explicó Cúneo. “Efectivamente vienen”, agregó. “Hay lugares específicamente para ellos en la Patagonia, los albergan como colectividad porque se sienten más cómodos”, continuó relatando el político. “El circuito es ingreso por el Atlántico y salida por el Pacífico, vuelta por Chile”. Y siguió: "El Estado de Israel tiene derecho a planificar sus estrategias de inteligencia como quiera".

"¿Cómo sabés que es inteligencia?", preguntó el periodista, a lo que el candidato respondió: "Vos sos un argentino que profesa una religión. ¿Por qué defendés un Estado nacional como si supieras los objetivos de Israel porque sos judío? No existe eso”. “Yo lo que digo es que vos sos antisemita”, sostuvo Tenembaum.

“No lo soy, es un disparate, llevo ganada mucha plata contra gente que dice eso. Porque estás equivocado y no lo podés demostrar de ninguna manera”, dice Cúneo. “No digas un disparate. Tenés que retroceder porque estás equivocado”.

D.S./F.F.