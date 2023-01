Scioli apoyó al Papa Francisco: “Sus palabras no pueden ofender a nadie”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli se refirió a los dichos del Papa Francisco quien cuestionó el manejo económico y político de Argentina. “Sus palabras no pueden ofender a nadie”, asumió. Por otro lado, no descartó la posibilidad de postularse como candidato a Presidente.

"Hoy la pobreza está en el 52% ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, criticó el Sumo Pontífice en una entrevista concedida a The Associated Press. Ante esto, Scioli sostuvo: “Al Papa me gusta escucharlo, leerlo una y otra vez, reflexionar y después actuar”. En diálogo con Guillermo Panizza por CNN Radio destacó: “Siento que lo que ha dicho el Papa Francisco son temas de agenda del Gobierno”.

“Las palabras del Papa no pueden ofender a nadie, son una guía y tenemos que poner el foco ahí”, enfatizó.

El Papa Francisco fue crítico con la realidad económica argentina

El embajador prefirió destacar la importancia de la reciente Cumbre de la CELAC y señaló que, a partir de ahora, se están abocando a “profundizar la integración regional estratégica en todas las áreas de gobierno”. “Entre Argentina y Brasil podemos encontrar puntos de acuerdo que nos impacte positivamente a ambos”, agregó.

“Tenemos que fortalecer nuestra región que puede proveer de lo que el mundo demanda: alimentos, energía, minerales”, destacó.

¿Scioli candidato?

Al ser consultado sobre una posible candidatura, evadió una afirmación, pero no descartó la posibilidad. “Tengo un alto sentido de la responsabilidad y las cosas tienen que tener un objetivo”, comenzó.

“Brasil me permitió modernizarme, reinventarme, renovarme, por no tener la presión del día a día, como yo tenía en su momento, y poder relacionarme con todos los países del mundo. Cuando llegue el momento analizaré lo que considere lo mejor para el país”, anticipó.

Respecto a su vínculo con sectores de la oposición, aclaró que tiene relación con todos. “Yo hablo todo el tiempo con toda la dirigencia política, porque mi misión en Brasil me lo indica así”. “A Mauricio lo conozco de toda la vida, hablo con él y con otros dirigentes de Juntos por el Cambio como Horacio y hasta el propio Milei”, concluyó.

Las críticas del Papa Francisco

El papa Francisco brindó un extenso reportaje The Associated Press donde abordó distintos temas entre los cuales tocó la realidad económica argentina y lanzó una dura crítica al gobierno: “En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

El papa Francisco criticó las políticas económicas: "Argentina tiene un nivel de inflación impresionante"



“Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, dijo Francisco. “Hay una historia teológico-cultural, que dice que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas’. Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: ‘Para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”.



