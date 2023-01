El excandidato presidencial, Daniel Scioli, se comparó con Jair Bolsonaro luego de intento del golpe de Estado. "En su momento perdí por dos puntos y, sin embargo, respeté la voluntad popular y no hubo ningún tipo de alteración de la paz", manifestó. Las metas bilaterales con Brasil y cómo puede influir la crisis actual del país vecino, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Pudo hablar con Lula da Silva?

No con él, pero sí con el canciller y parte de sus nuevos ministros. Hubo un gran respaldo y apoyo de todas partes del mundo. Lula, apostando a su experiencia, tomó daciones importantes de manera muy rápida, como su intervención al área de seguridad.

De esta manera, el Supremo Tribunal apartó al gobernador de Brasilia. Y el Congreso llamó a una sesión extraordinaria, mientras Lula tiene pensado una reunión con los gobernadores. Es increíble que haya pasado lo que pasó a menos de una semana de la asunción de Lula. Entraron con armas y destruyeron lugares históricos, como la banca de los legisladores.

¿Esto se venía preanunciado de algún modo? ¿Se imaginaron que esto podía llegar a suceder, teniendo en cuenta el final de la campaña?

Pasa en sociedades agrietadas, y esto hay que tomarlo como experiencia. Es importante que haya debates democráticos. Los liderazgos que forman el 50% de una sociedad tienen un responsabilidad enorme de dar los mensajes justos, a tiempo, porque si se habla muy tarde la gente se potencia.

Ahora se mandaron a desalojar esos acampes bolsonaristas en las puertas de los cuarteles. Hay que actuar con mucha determinación y actitud preventiva. Aparecieron 50 micros la noche anterior, y de repente irrumpieron con una actitud golpistas para llevarse por delante al Gobierno. Por suerte Lula es un hombre con un gran temple, aun en la derrota.

En mi caso pasó lo mismo: perdí por dos puntos y, sin embargo, respeté la voluntad popular y no hubo ningún tipo de alteración de la paz.

¿Quién financia un hecho así?

Eso es lo que Lula pidió que la Justicia investigue.

Posmacristinismo

Jorge Elías (JE): Llama la atención que hayan tomando armas y municiones dentro de los edificios, ¿no?

Salvo la oficina de Lula, pudieron entrar a todos lados. Fue vandalismo puro, agarraron las obras y el patrimonio fue destruido. Esperemos que con esta reacción institucional inmediata se retome la normalidad de la agenda del gobierno. Cuando venga a la Argentina vamos a fortalecer la relación bilateral.

Consecuencias en la región

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo impacta esto en la agenda bilateral? ¿Va a ser uno de los ejes centrales en la cumbre de la CELAC?

No lo puedo anticipar, pero supongo que habrá una referencia a lo que acaba de ocurrir. Además, hay un gran respeto recíproco entre nuestros dos presidentes y eso se va a volcar a decisiones concretas que estamos trabajando.

El año pasado terminamos con el intercambio comercial más alto de los últimos nueve años y, sobre esa base, queremos aumentar aún más. Queremos integrarnos en el tema energético: Brasil está interesado en financiar una parte del gasoducto, porque ellos necesitan el gas de Vaca Muerta.

La integración industrial es la que está como principal en la agenda bilateral, además de la infraestructura, agroalimentaria, cultural, el litio y el cobre. Necesitamos buscar autonomía en, por ejemplo, el tema de los fertilizantes. Pese al fanatismo bolsonarista logramos que Brasil sea el primer socio comercial de Argentina.

Estado de conmoción en Brasil

¿Con esta coyuntura se amenaza la posibilidad de mejora el vinculo con el Mercosur?

No, con la llegada de Lula va a potenciar el Mercosur y la integración regional. Es una persona solidaria y respetable. Hay que tomar dimensión de lo que pasó, hubo una pasividad de las fuerzas de seguridad.

Usted dijo que, a veces, hay que parar a tiempo. ¿Le preocupa que algo de todo esto pueda verse espejado en Argentina?

Hay que parar a tiempo en la Argentina. Es responsabilidad de todos, del oficialismo y de la oposición. La sociedad tiene que buscar puntos de encuentro. Estoy preparado para todo.

¿Fue el inicio de su carrera electoral este fin de semana?

No, mi carrera electoral fue en 1997 cuando me bajé de la lancha y disputé una interna abierta en Capital Federal. Y esto sólo es la continuidad de mi coherencia.

Tuvimos un encuentro en Mar del Plata con toda la comunidad pesquera porque hubo un reconocimiento por poder reabrir la exportación de pesca de acá a Brasil, después de nueve años.

¿En playa Varese no hubo fotos como parte de la campaña entonces?

No, me gusta ir a una tradicional confitería ahí. Lo que sí, Varese me recuerda cuando jugamos la final de futsal que me enojé mucho porque me cobraron mano, lo cual fue muy gracioso dada mi problemática.

Siempre trabajé bien desde el lugar que me tocaba, incluso fui el gobernador más votado de la historia. Alberto Fernández me dijo que confiaba en mí, encauce la relación con Brasil cerrando la grieta, demostré que se puede. Lo que viene es mucho mejor.

