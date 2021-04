Segunda ola: se preparan más restricciones ante el colapso sanitario

La segunda ola de coronavirus trajo un sinfín de malas noticias, salvo una alentadora en las últimas horas, aunque tanto Nación como Ciudad saben que no será suficiente. Las medidas de restricción que anunció hace 10 días el presidente Alberto Fernández lograron enlentecer la crecida descontrolada de casos positivos en el AMBA. Pero, como planteó esta mañana Tomás Orduna, infectólogo y asesor del gobierno, para que el sistema sanitario no colapse "tendríamos que llegar a mediados de mayo con 10.000 casos por día. Si seguimos con 20.000 no aguanta".



En vistas de esa crítica situación, las autoridades políticas y sanitarias saben que no habrá más alternativa que tomar medidas que restrinjan aún más la circulación. Por eso los asesores médicos solicitaron ayer en Casa Rosada observar con detenimiento la curva durante las próximas 48 horas para determinar qué tendrá que cerrar temporalmente y qué no. De eso depende la vuelta a Fase 1 de algunos distritos más complicados. Si bien no se habló técnicamente de esa fase aún, nadie descarta nada.



La urgencia también hizo que Fernández pidiera públicamente frenar con las internas políticas ante la segunda ola que amenaza con llevarse puesto todo. “La curva se frenó en el nivel de casos incompatibles con la capacidad del sistema sanitario”, sentenció en diálogo con La Red el viceministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. "El 5% de los casos consulta una guardia y el 1% se interna. Son 120 personas que se van a internar por día”, agregó. En ese sentido, adelantó lo que se vendrá: "Por algunas semanas, esperemos que pocas, tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario”.

El punto intermedio



Una de las mayores discusiones sigue siendo qué pasará con las clases, más allá de la disputa que se sucedió en las últimas semanas. Aquí hay algo en común pero diferencias sobre cómo avanzar. Tanto Nicolás Trotta como Soledad Acuña buscan un punto intermedio y mientras desde Nación piden intercalar días y en lugar de ir toda la semana al aula ir una mitad si y otra no. También se piensa resguardar a los que hayan tenido malas notas y que sigan yendo y asegurar la presencialidad a los que no tengan ninguna conectividad posible.

En tanto, desde CABA la estrategia cambió. “Analizando también cómo se trasladan, podemos ir reduciendo también los contagios. Esto es: si los que más se contagian son los más grandes, bueno, podemos ir pasándolos a ellos a la virtualidad o a la semi-presencialidad, cuidando siempre a los más chicos, a los que menos autonomía tienen para aprender, a los que no se pueden quedar solos en casa”, explicó Acuña en A24.



Minutos antes en Canal 13 Fernán Quriós (Salud) advirtió: “Esta es una enfermedad que te obliga a tener alternativas. Lo que tenemos documentado en la Ciudad es que en el grupo de menores de 15 años su nivel de contagio es menor y que, una vez que terminan el encuentro escolar, el nivel de socialización nocturna y en otros espacios es menor”.

En tanto, mientras se analiza la curva de contagios, entre hoy y mañana podría haber una reunión entre los tres jefes de gabinete del AMBA, Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco. Por otra parte, también se aguarda una reunión federal entre Fernández y las 24 jurisdicciones. Por último, no se descarta una cumbre entre el Presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

RI/FL