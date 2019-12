Seguridad, Transporte y Economía, las últimas negociaciones del gabinete

por Rosario Ayerdi

Un histórico dirigente explica que las frenéticas negociaciones finales por la conformación del gabinete tienen que ver con que, por primera vez después de 25 años, distintos sectores del peronismo discuten por espacios en un gobierno. Alberto Fernández no solo diagrama el gabinete con la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, sino que también debe abrir espacios para quienes lo acompañaron en la alianza ganadora.

“Se está discutiendo poder. Hay lugares que son cargos que ya están definidos, y hay lugares que son de poder. Estos son por los que se empantanaron las negociaciones”, detalla un dirigente peronista que estuvo esta semana en las oficinas de Puerto Madero. A cinco días de anunciar su gabinete, quedan tres grandes incógnitas por resolver: Seguridad, Transporte y Economía.

Cuando todo parecía indicar que el massista Diego Gorgal ocuparía una de las carteras más calientes, fue el propio Alberto Fernández quien lo descartó el jueves con un tuit que minutos más tarde borró. El dirigente que responde a Sergio Massa se enteró de que había quedado afuera del Ministerio de Seguridad el miércoles cuando el futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le dijo que “lo del ministerio no cuadra” y le ofreció ocupar otro cargo, algo que Gorgal rechazó.

La antropóloga e investigadora del Conicet Sabina Frederic es quien ocuparía el puesto. Especialista en el diseño de políticas públicas para las fuerzas de seguridad, fue parte de los equipos técnicos que le presentaron un plan a Alberto Fernández para el área. Con paso por el Ministerio de Seguridad en las gestiones de Nilda Garré y Arturo Puricelli, se convertiría en uno de los lugares que tendría Cristina Kirchner, quien también evaluó la posibilidad de Sergio Berni, que finalmente desembarcará en la misma área de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, en las oficinas de Puerto Madero no dan por cerrada la disputa y dan otros nombres “neutrales” o cercanos a Alberto para el cargo, como Germán Montenegro y Silvia La Ruffa, que responde al dirigente del PJ porteño Juan Manuel Olmos. “Si Alberto finalmente pone en este lugar a alguien propio, hay que prestarle atención a quién tendrá el control de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene inteligencia. En la primera, el kirchnerista Claudio Brilloni ya celebró el regreso de Cristina al poder”, dicen cerca de Sergio Massa.

Otro dirigente que ocupará un cargo en el gabinete de Fernández no se sorprende por la influencia de Cristina en el gobierno. “Son una sociedad y está bien que se repartan los espacios, ¿todos quieren lugares y ella, que es la que más votos aportó, no puede tener los suyos?”, dice. Pero un diputado del Bloque Justicialista advierte: “El 10 de diciembre vamos a ver la foto final. En Justicia irá Marcela Losardo, que es 100% albertista, pero si el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura es Gerónimo Ustarroz, significa que la ex presidenta controlará el área”.

El Ministerio de Transporte es otro de los lugares que en las últimas semanas entraron en disputa. El diputado del Frente Renovador, Raúl Pérez, tenía la vacante asegurada como segundo de Eduardo “Wado” De Pedro en el ministerio del Interior, pero Sergio

Massa le dijo que podría hacerse cargo de Transporte. Sin embargo, a pocos días de que se hagan públicos los nombres, Pérez no recibió ningún ofrecimiento desde las oficinas de Puerto Madero y dirigentes cercanos a Fernández lo dan por caído. En un encuentro entre el presidente electo y el senador Carlos Caserio, Fernández le ofreció el lugar. Pero esta semana, y después de diez años sin hablarse, el legislador cordobés se reunió con la vicepresidenta electa, quien le pidió que continúe en el Senado y presida la Comisión de Presupuesto. El ex aliado de Juan Schiaretti volverá a hablar con Alberto para terminar de definir dónde continuará. Cerca de Fernández aún evalúan si seguirá siendo ministerio o pasará a depender de otra cartera y dejan el nombre del responsable del área abierto.

El principal enigma sigue siendo el Ministerio de Economía. Ya no hay dudas de que Matías Kulfas tendrá a cargo un Ministerio de Producción fortalecido, pero aún queda por conocer quién estará a cargo de Hacienda y de Finanzas. ¿Guillermo Nielsen podría ser secretario de Finanzas? Sí, pero su nombre también aparece para ocupar distintos espacios como YPF, el Ministerio de Energía o una unidad especial para la renegociación de deuda como la que funcionó durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El viernes 6 de diciembre, el presidente electo finalmente dará a conocer los nombres. Muchos de ellos ya tienen la confirmación oficial: Julio Vitobello (secretario general de la Presidencia), Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Vilma Ibarra (Secretaría Legal y Técnica), Gustavo Beliz (Secretaría de Asuntos Estratégicos), Juan Pablo Biondi (Secretaría de Comunicación), Eduardo “Wado” de Pedro (Ministerio del Interior), Gabriel Katopodis (Obra Pública), Marcela Losardo (Justicia y Derechos Humanos), Alberto Iribarne (AFI), Carlos Moroni (Trabajo), Felipe Solá (Relaciones Exteriores y Culto), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Agustín Rossi (Defensa), Fernando Peirano (Ciencia y Tecnología), María Eugenia Bielsa (Hábitat).

Otros circulan desde hace semanas y también parecen definidos, como Gabriel Delgado (Agricultura, Ganadería y Pesca), Sergio Lanziani (Secretaría de Energía), Luana Volnovich (PAMI), Miguel Pesce (Banco Central), Nicolás Trotta (Educación), Tristán Bauer (Cultura), Meritello.

Hay cargos que se conocieron en los últimos días, como Ginés González García (Salud), Mercedes Marcó del Pont (AFIP), Matías Lammens (Ministerio de Turismo y Deportes), Juan Cabandié (Medio Ambiente), Alejandro Vanoli (Anses), Marco Lavagna (Indec), Elizabeth Gómez Alcorta (Igualdad), y Carlos Zannini (rocurador del Tesoro).

“Acá te pone y te saca la política”, dice uno de estos futuros funcionarios que sabe que esta semana puede haber cambios, incluso del lugar que él ocupará. “El anuncio queremos despojarlo de toda puesta marketinera como fue la presentación del mejor equipo de los últimos cincuenta años”, detallan cerca de Fernández sobre el acto de presentación con el que finalmente se develará quiénes serán las figuras que integrarán el nuevo gobierno.

Sabbatella y Abal Medina también podrían volver

Muchos de los que integrarán el gabinete de Fernández son dirigentes de su máxima confianza y otros ya tuvieron cargos en los gabinetes kirchneristas. En las oficinas de Puerto Madero, el futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibe a dirigentes que ocuparán un puesto y esta semana, en medio de la vorágine de reuniones, llegaron dos ex funcionarios que hasta ahora no habían estado. Se trata de el ex titular del Afsca, Martín Sabbatella, y del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

El dirigente de Nuevo Encuentro que compartió la fórmula bonaerense con Aníbal Fernández en 2015 podría ocupar el ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Para hablar de esto, el hombre de Morón vio a Cafiero el miércoles. Un día después, Juan Manuel Abal Medina también visitó al futuro jefe de Gabinete. Fue ya sobreseído en la causa por supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en Fútbol para Todos. Con resistencia de La Cámpora, podría sumarse aunque podría hacerlo desde el Congreso. En caso de que a Eduardo “Bali” Bucca le ofrezcan un lugar en el gabinete, Abal Medina sería su reemplazante. Hasta ahora no todos los que fueron cercanos a Cristina tienen su espacio. Uno de ellos es Gabriel Mariotto. “La Ley de Medios y ayudar a presos políticos no está bien ponderado, es tiempo de moderación. Entendemos y apoyamos sin pedir nada”, dijeron cerca del ex vicegobernador.