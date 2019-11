Senado | En el PJ, todavía nadie se hace cargo de Alperovich

por Ramón Indart

En silencio, sin hacerse cargo y a la espera para ver como avanzan los acontecimientos. Así está hoy el peronismo en el Senado de la Nación con la denuncia por violación que presentó una joven de 29 años contra el legislador José Alperovich. La denunciante, empleada en el Congreso de la compañera de bloque del tucumano, Beatriz Mirkin, es además, la sobrina segunda del tres veces gobernador de esa provincia.

PERFIL se comunicó con todos los bloques peronistas del recinto que a partir del 10 de diciembre se unificarán en uno y las respuestas fueron las mismas, con distintas maneras para evitar dar un punto de vista. Algunos se escudaron en que Alperovich no está ni en el Bloque Justicialista que responde a los gobernadores ni en el kirchnerista referenciado con Cristina Fernández de Kirchner. En los papeles, eso es cierto, ya que el denunciado tiene un bloque muy pequeño llamado "Peronismo Tucumán" junto a Mirkin. Sin embargo, con el PJ en el poder, se unirán. "Ahora directamente nos sumamos a este bloque en estas nuevas condiciones políticas", había dicho Mirkin días atrás. Este medio se comunicó con la legisladora pero no hubo respuesta.

Piden el desafuero de José Alperovich y su hija lo defiende con una carta



Desde el Bloque Justicialista señalaron que aún no se habló del hecho para tomar una decisión al respecto. Muchos senadores recién llegarán a Buenos Aires el martes, al igual que Alperovich, para estar listos para la sesión especial del miércoles donde se tomará juramento a los nuevos integrantes. En el bloque K directamente no atendieron los teléfonos. Lo cierto es que Alperovich es uno de los máximos aliados que tiene CFK, quien deberá lidiar con el asunto en breve, cuando asuma al frente del Senado. Fue el candidato que más sintonía tuvo con la vicepresidenta electa cuando enfrentó al actual mandatario, Juan Manzur, quien resultó electo en Tucumán.

La senadora Norma Haydeé Durango (PJ) fue la excepción a la regla. La presidenta de la Banca de la Mujer reaccionó: “Esperamos que Alperovich tome una decisión que nos evite a nosotros decidir sobre su futuro”, afirmó la legisladora nacional. La senadora preside la Banca de la Mujer y sentenció: "Lo de Alperovich es repulsivo. El relato de la sobrina de Alperovich es estremecedor –dijo Durango-, estoy conmovida e impactada”, agregó. Además, recomendó al ex mandatario tucumano a que dé un paso al costado. “Los hombres tienen que revisar sus masculinidades. Yo creo que Alperovich debería por lo menos tomar licencia y no poner al pleno en esta situación, si no renunciar, por lo menos tomar licencia", insistió.

La joven que denunció por violación a José Alperovich ya tiene custodia

En la otra Cámara, las voces que se escucharon fueron la de Leonardo Grosso, del Movimiento Evita: "Si se pone a disposición de la justicia, que lo haga sin una banca que lo ampare". "El movimiento feminista ya dijo hace mucho que no se calla más ante la violencia machista y patriarcal. Por eso no vamos a hacer la vista gorda frente a una persona que expone y difama públicamente a una víctima de abuso", agregó el legislador nacional. Por su parte, Felipe Solá, afirmó: "Si yo fuera él, me pediría una licencia para esperar que se defina el tema".

CP