Sergio Berni: "5 mil policías no pueden controlar a 22 millones de personas por la calle, es imposible"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a pedir este jueves 29 de abril una cuarentena estricta de entre 15 y 21 días para frenar los contagios por la segunda ola de coronavirus: "Es lo único que da resultado, el resto es especulación", señaló, y consideró sobre las fots que cada semana muestran a miles de personas en diversos puntos del conurbano, con pocas precaciones ante el Covid-19, que "5 mil policías no pueden controlar a 22 millones de personas caminando por la calle, es imposible".

"Entendemos que en una situación de crisis sanitaria debemos estar todas las jurisdicciones subordinadas a las decisiones del poder central. En el último DNU nos han enviado una serie de lugares donde tenemos que controlar, que obviamente lo llevamos a rajatabla, se hizo eso y mucho más. Personalmente yo no creo en un estado policial para controlar una situación de responsabilidad", expresó el funcionario de la provincia de Buenos Aires en diálogo con TN.

En esa línea, manifestó: "Ante esta situación, si el DNU es el mismo que estas dos semanas, fácticamente, inclusive, nadie puede creer que 5 mil policías pueden controlar 22 millones de personas caminando por la calle, eso es totalmente imposible. Segundo, no creo que aquellas medidas que necesitan de una fuerza coercitiva perduren en el tiempo, yo creo que por sobre todas las cosas se necesita una fuerte concientización y un auto-control por parte de la sociedad".

Ministros bonaerenses advierten por una "tercera ola" y piden cierre estricto

Asimismo, comparó la situación que se vive en India con la ciudad de Buenos Aires: "Hoy los ojos del mundo están puestos en India que tiene una tasa de casi 300 mil contagiados por día. Pero en la Ciudad de Buenos Aires hoy tuvimos 2900 con 3 millones, India son 1400 millones, o sea que si tuviéramos una población de 1400 millones, hoy estaríamos con más de 1 millón de contagios por día".

"Me parece que lo que tenemos que discutir no es cómo vamos a controlar si no qué es lo que vamos a hacer. No hay mucho margen para no hacer medidas restrictivas muy fuertes, la única medida restrictiva que da resultado con garantía es la cuarentena absoluta, después el resto es todo especulación", afirmó.

En ese sentido, Sergio Berni añadió: "La única manera de garantizar un resultado contundente es con una medida contundente ¿hay margen para una medida contundente? lo sabremos cuando lo diga el presidente y trabajaremos para darle mayor cobertura a las decisiones presidenciales, Nosotros desde PBA entendemos que necesitamos fuertes restricciones, una verdadera cuarentena, un mínimo de 15, no más de 21, con restricciones absolutas, solamente esenciales".

Luego, retomó su opinión sobre lo que sucede en la Ciudad: "Nosotros hemos visto que la Ciudad de Buenos Aires hoy tuvo 2900, el pico máximo fue cuando teníamos 2500 y estábamos asombrados y obviamente, ese nivel de contagios en la Ciudad pudo transitar esos picos porque toda la medicina privada de la Capital está contratando clínicas. Esto no tiene que ver con una cuestión política, es una cuestión sanitaria".

Sergio Berni: "Nadie en Argentina puede decir qué pasará en 15 días"

"Si bien el sistema político de la Ciudad y el sistema de PBA son autónomos, en materia de salud trabajan como vasos comunicantes, la Ciudad el 85% de sus habitantes se atienden o por prepagas u obras sociales y solamente está destinado a la salud pública un 15%, el sistema de salud pública de la Ciudad está sobredimensionado, porque además de atender pacientes de la Ciudad atiende alta complejidad de la PBA y de todo el país", agregó el funcionario bonaerense.

En ese contexto, comentó: "Ahora, en una situación de pandemia, todo ese sistema de derivaciones hoy no se están haciendo porque solamente se está atendiendo Covid, el sistema privado se atiende el 85% y no se comunica con el sistema público, el paciente de una obra social o prepaga importante nunca va al Rivadavia, Fernández o Durand, en el interior es muy común que pacientes con prepagas vayan al hospital porque es más rápido, le queda más cerca que venir a Buenos Aires".

"Ese pico de 2500 casos por día, el sistema privado contrató clínicas en la parte privada de PBA. Eso se empezó a llenar y a su vez esos 2500 contagios que tenemos hoy acá se van a trasladar con un delay de 3-4 semanas a PBA", concluyó Berni.

