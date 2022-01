Sergio Berni deslizó su intención de ser presidente en 2023: "Me vengo preparando hace más de 30 años"

El ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, habló el miércoles 19 de enero de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y, tras ser consultado sobre la posibilidad de su candidatura, señaló que "se viene preparando hace más de 30 años" para ello.

Durante una entrevista con Todo Noticias, Berni explicó con soltura: “La responsabilidad de un militante es prepararse para ejercer los mayores cargos de responsabilidad. Para eso, no me preparé ahora, me vengo preparando hace más de 30 años”.

“¿Candidato a qué?”, le preguntaron segundos después al funcionario para obtener una nueva confirmación. Frente a ello, dijo: “Para Presidente de la Nación sí, claro. Eso no quiere decir que vaya a ser candidato. Uno se prepara para eso”.

Bajo la misma línea, consideró que "no hay mayor cargo de responsabilidad para transformar una realidad que la de Presidente de la Nación". Luego, hizo especial hincapié en la constancia que tuvo en su partido político y como ello podría servirle en el día de mañana.

“Hace 33 años que estoy en el mismo espacio político, militando de la misma forma, con las mismas convicciones y con coherencia. Puedo resistir el archivo de los últimos 33 años”, recalcó el ministro de la provincia de Buenos Aires.

Cambiando una vez más el foco de la discusión, se pronunció respecto de su actual relación con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese sentido, fue claro y admitió que "no está pasando el mejor momento".

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, junto al presidente Alberto Fernández.

Reclaman a Sergio Berni dar explicaciones sobre su "temerario" vuelo en helicóptero

"Tengo diferencias políticas. No sé si tengo razón o no, pero tengo diferencias y las expreso y no me da miedo”, añadió a continuación. Sin escaparle a la pregunta, Berni siguió declarándose al respecto. Primero, se explayó sobre Fernández.

“Ojalá pudiera tener la oportunidad de poder conversarlo", sostuvo el ministro bonaerense, para luego hablar de la vicepresidenta: "Es una de las personas que más respeto y quiero en la vida. Tene una visión estratégica de país que necesitamos".

Sin embargo, aclaró que "está bastante alejado” de ambos. También le dedicó un apartado a su par nacional Aníbal Fernández y lo diferenció de su antecesora, Sabina Frederic. Consideró que a diferencia de la exministra, este último sí “escucha” sus peticiones.

“El Gobierno no es un club de amigos y con Aníbal tengo el máximo de los respetos. Hoy es un ministro que nos escucha, nos promete que nos va a ayudar. Necesitamos el acompañamiento de las fuerzas federales", concluyó Berni.

JFG