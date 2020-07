Sergio Massa: "Venezuela es un gobierno que no respeta la democracia"

En una semana caliente en la interna del Frente de Todos, el tema de Venezuela volvió a sacudir las aguas del oficialismo. La condena de Argentina a las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU abrió otra ronda de "fuego amigo" sobre Alberto Fernández, que terminó cruzándose con Victor Hugo Morales para justificar la decisión. Tras ese episodio, Sergio Massa respaldó al Presidente y reiteró sobre lo que sucede en Venezuela: aseguró que es "un gobierno que no respeta la democracia" y apeló a la "búsqueda de acuerdos" en la coalición de gobierno.

"Venezuela tiene la condena que tiene y tiene el informe de (Michelle) Bachelet centralmente porque no cumplió con los derechos humanos. Es un gobierno que detiene estudiantes que reclaman, es un gobierno que no respeta la democracia. Lo dije una y mil veces, y no voy a cambiar de opinión", expresó el presidente de la Cámara de Diputados este jueves 16 de julio, durante una entrevista con A24.

Consultado sobre el "fuego amigo" y las críticas que recibe el jefe de Estado, Massa explicó que "la riqueza del Frente de Todos es que podamos convivir en la diversidad aquellos que pensamos distinto".

"Entre la tensión y la distensión, siempre elijo la distensión. El diálogo, los consensos, la búsqueda de acuerdo. Esta muy mal la gente, con muchas preocupaciones, como para que le agreguemos incertidumbre política", completó el tigrense.

La disputa comenzó cuando el gobierno argentino expresó su "profunda preocupación" por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la Alta Comisionada de la ONU y afirmó que se debe "encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional" a través de elecciones en Venezuela.

Para Víctor Hugo, la postura del Gobierno sobre Venezuela "es intolerable"

Al conocerse la postura argentina, Victor Hugo Morales en su programa de AM750 manifestó: "Es intolerable y da mucha vergüenza y dolor" y consideró que se trata de un pronunciamiento injusto. "Argentina se pone de rodillas ante Trump y los Estados Unidos con esto" denunció.

Finalmente el Presidente brindó una entrevista con Morales en la que aclaró que "Argentina hizo un planteo" respecto a Venezuela con la idea de "preservar los derechos humanos" en Venezuela. "Argentina hizo un planteo que siempre hace", dijo, y justificó la decisión en el "informe de Bachelet, que es muy crítico". "Argentina una vez más reiteró su decisión de preservar los derechos humanos en Venezuela", sostuvo.

DR/FF