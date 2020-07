Alberto Fernández defendió la condena a Venezuela: "No voy a promover un golpe de estado"

El presidente Alberto Fernández hizo una encendida defensa este jueves 16 de julio de la postura sobre Venezuela, luego de que Argentina sorprendiera este miércoles al condenar las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU. "Yo no voy a promover un golpe de Estado contra ningún presidente", anticipó el mandatario.

"Lo que se dijo en el comunicado es lo que siempre dijimos. Repudiamos el bloque a Venezuela y estamos a favor de la democracia y de la autodeterminación de los pueblos", argumentó el jefe de Estado esta mañana durante una entrevista con Víctor Hugo Morales en AM750. Y lamentó que "estamos en un tiempo de la Argentina en el que cada uno usa lo que quiere de la información". "Los diarios sesgan lo que uno dice, confunden, y no es justo", agregó.

Fernández aseguró que "Argentina hizo un planteo" respecto a Venezuela con la idea de "preservar los derechos humanos" en Venezuela. "Argentina hizo un planteo que siempre hace", dijo, y justificó la decisión en el "informe de Bachelet, que es muy crítico". "Argentina una vez más reiteró su decisión de preservar los derechos humanos en Venezuela", sostuvo.

El presidente defendió así la exposición que realizó ayer Federico Villegas, embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se desarrolló en la ciudad suiza. Fernández afirmó que "la situación de Venezuela tiene que ser resuelta por los venezolanos", y advirtió: "Yo no voy a promover un golpe de Estado contra ningún presidente. Soy un presidente democrático. Por eso siempre repudie lo que sucedió en Bolivia".

Durante la entrevista, Víctor Hugo Morales volvió a cuestionar la decisión del Gobierno. "Argentina sigue con el Grupo de Lima, que se creó para organizar la salida de Maduro del poder; es una entidad claramente golpista y seguimos allí", expresó. El periodista criticó el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela por las violaciones a los derechos humanos que también ocurren en Chile. "Si usted no tiene éxito con la deuda externa, va a estar sometido a un ataque impiadoso de los fondos buitres como ocurrió con el Gobierno de Cristina Fernández hasta 2015; llevándose todo por delante y mintiendo que en Argentina no había derechos humanos ni democracia y que había una dictadura. Es tremendo el poder internacional que han tirado sobre Venezuela", le advirtió al presidente.

"Durante las elecciones anteriores, la derecha no se presentó porque sabía que perdía; después sacó a la gente a la calle en un claro intento de golpe de estado, que es lo que posiblemente en algún momento tenga que padecerse en otro país esperando que no sea la Argentina; los que intentaron el golpe de estado fueron presos. ¿Qué defensa tiene la democracia frente a los que mandan a la calle a miles de personas a matar o morir por elecciones, que fueron limpias pero —como las iban a perder— se les antoja que no? Viendo la alegría que tienen el PRO, Clarín, La Nación y el Departamento de Estado, me hace pensar que el Gobierno ayer dio un paso un tanto desilusionante, para decirlo de una manera respetuosa, en el tema Venezuela", planteó Morales.

Fernández argumentó entonces que Argentina "no ha renunciado al Grupo de Lima, pero no participa" de ese grupo y "ha expresado todas sus diferencias con el grupo", que "fue creado al solo efecto de eliminar el Unasur y fue hecho con una argumentación ideológica, y nosotros no participamos de eso". "En el Grupo de Lima permanecemos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que hace y diciendo que la solución de Venezuela tiene que ser encontrada por los mismos venezolanos", subrayó.

El presidente luego debatió acaloradamente con Cynthia García, compañera de programa de Morales, por el pedido argentino de elecciones en Venezuela. "Son las elecciones que vienen, estamos planteando que todo se desarrolle democráticamente. Nunca nosotros reconocimos la legitimidad de Guiadó, y sí lo había reconocido el gobierno anterior", expresó. "Es muy importante lo que dice, porque está poniendo negro sobre blanco", comentó la periodista. "Yo no voy a promover ningún golpe de estado contra ningún presidente, no creo en eso, por eso nunca he reconocido tampoco la autoridad del gobierno boliviano actual. No lo voy a hacer, soy un hombre de la democracia", concluyó Fernández.

