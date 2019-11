Registraron más de 2.500 violaciones de los DDHH durante las protestas en Chile

La Fiscalía Nacional de Chile informó este martes de que hay 2.670 investigaciones abiertas por las presuntas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Carabineros para reprimir las protestas que han sacudido el país en el último mes. El nuevo balance publicado por el organismo público especifica que 422 de las víctimas son menores de edad y 41, extranjeras. También fueron denunciados 116 delitos que atentan contra la dignidad y la integridad sexual.

Asimismo, el Ministerio Público reportó 720 casos de lesiones por arma de fuego y 44 de tortura, tal y como difundió el diario chileno El Mercurio. Se denunciaron además 1.820 casos de violaciones de los Derechos Humanos en vía pública, 241 en dependencias policiales y militares, e incluso se recopilaron 45 casos sucedidos en domicilios particulares. El grueso de las denuncias recae en el cuerpo de Carabineros, con 2.052 denuncias, mientras que el Ejército estaría involucrado en 183 casos.

Reforma urgente de los cuerpo de seguridad

El informe de la Fiscalía chilena coincide con el de Human Rights Watch (HRW), que ya fue entregado al presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuando la ONG se reunió con él este martes. Esta organización solicitó una "urgente" reforma de las instituciones policiales chilenas después de haber detectado "graves violaciones de los Derechos Humanos", como "uso excesivo de la fuerza" y "abusos contra manifestantes, transeúntes y detenidos".

Carabineros "golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas "bean bag" (que consisten en perdigones de plomo dentro de una cobertura de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales", describió el documento.

"Hay centenares de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, tales como palizas y abusos sexuales que no pueden quedar impunes", denunció el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, según informa EuropaPress. La ONG dijo que recabó “pruebas consistentes de que el cuerpo de Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”.

Vivanco fue especialmente crítico con el director de Carabineros, general Mario Rozas, por no conocer de qué están compuestos los perdigones utilizados por las fuerzas especiales para dispersar a los manifestantes que han provocado más de 2.000 heridos, entre ellos 230 personas con daños oculares. Vivanco enfatizó que "no es posible que el general, la máxima autoridad de Carabineros, no conozca, no sepa cuál es la composición material de los perdigones, me parece que es elemental de cualquier fuerza pública, de cualquier comandante o general en el mundo, que por lo menos conozca con la mayor precisión no sólo las consecuencias que tiene el uso de esta escopeta, sino también, en particular la composición y las reglas del juego para utilizar estos perdigones".

HRW afirmó que más de 15 mil personas fueron detenidas y acusó que los efectivos policiales se mostraron "más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres" y que los carabineros "tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa". "Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019", recordó. "De las 442 querellas presentadas por el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) en representación de víctimas de abusos, 341 se refieren a señalamientos de torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias de abusos sexuales", recalcó.

La crisis en Chile

Las protestas en Chile ya cumplieron 40 días, después de que la ciudadanía decidiera salir a las calles ante la cuarta subida del precio del metro. A ellos se sumaron colectivos que a su vez reivindicaban mejoras sociales y laborales, así como a nivel educativo y de salud.



Pese a que bajaron su intensidad frente a los primeros días, donde se produjero 20 muertos y miles de heridos y detenidos tras los enfrentamientos con los Carabineros, las acciones en la calle persisten, generando cierres temporales de estaciones del metro y retrasos en el transporte público.



Tras las infructuosas primeras medidas para sofocar las manifestaciones sirviéndose de las fuerzas de seguridad, el presidente Piñera, intenta contar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas del país para reformar la Constitución y dar cabida al mayor número de las reclamaciones de índole social.

