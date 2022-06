Sergio Urribarri se defiende: "El fallo de mi condena es un mamarracho"

El ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador en Israel, Sergio Urribarri, cuestionó la sentencia que recibió: "Se me juzgó y condenó en primera instancia -en fallo que ya apelamos esta semana- y la sentencia copió y pegó lo que dijeron los fiscales". El entrerriano contó la condena es "por la difusión de publicidad en carteles de ruta, por la difusión de cuatro spots, por una solicitud que yo hice un texto crítico contra los fondos buitres y por la instalación de un parador en Mar del Plata y me acusaron de que era para promover mi figura".

"Sobre la solicitada contra los fondos buitre, que fue un pronunciamiento político, dijeron que era para posicionar mi candidatura", expresó Urribarri este viernes 3 de junio en diálogo con Caballero de Día por el El Destape Radio.





"Los carteles y el parador en Mar del Plata tenían el fin de promocionar a Entre Ríos, el fallo es un mamarracho". Y añadió: "No hay pruebas, no hay testigos". "La cara visible del ministerio público dijo que 'no hay pruebas, no hay documentación'", insistió.

Sobre la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche que llevó adelante su caso y que fue señalada por no excusarse de la causa a pesar de que tenía relación con uno de los investigados afirmó: "que el proceso del jury se llevara en forma simultánea a las audiencias del juicio hizo que el principal perjudicado fuera yo".

Cecilia Goyeneche, la "fiscal anticorrupción" destituida: “El peronismo es el gran investigado”



En este sentido, Urribarri remarcó: "La votación del jury terminó con un 5 a 2 en la cual no tengo la más mínima injerencia." "Terminé la gestión y empezó un ensañamiento tremendo contra mi persona", manifestó y agregó: "En alguna medida sigo siendo un estorbo para el oficialismo de Entre Ríos; no por nada personal, sino por todo lo que se hizo". "La doctora Goyeneche está muy vinculada a Frigerio", advirtió.

"Hicimos 124 escuelas en ocho años, mucho más de lo que hizo (Mauricio) Macri en cuatro años en todo el país. Estoy bancando todo eso", expresó. Asimismo contó que "llegó Macri a Concordia tras una inundación en 2016 y cuando me vio dijo '¿Y éste qué hace acá?' Ahí me di cuenta de lo que m esperaba".

Sobre el acto que se desarrollará en Tecnópolis en ocasión del 100° aniversario de YPF destacó: "La noticia del encuentro de hoy -entre Alberto y Cristina- me ilusiona. Todo lo malo que nos pasó en esos cuatro años de macrismo debemos tenerlo presente para ser conscientes de qué puede pasarnos si vuelven Macri y esa gentuza".

Tras la sentencia Sergio Urribarri fue desvinculado de su cargo

El 31 de mayo el Gobierno hizo efectiva la desvinculación de Sergio Urribarri de la embajada de Israel después de que fuera condenado a ocho años de prisión por corrupción. El exgobernador de Entre Ríos había renunciado a su cargo diplomático en abril y esperaba esta autorización para regresar a Argentina.

Tras conocerse el fallo, el exgobernador informó en su cuenta de Twitter que ponía a disposición su renuncia al cargo de embajador. El presidente Alberto Fernández le aceptó la dimisión de inmediato, según le señalaron fuentes oficiales a La Nación.