El sindicalismo en alerta por la discusión del teletrabajo que avanza en el Congreso

La Cámara de Diputados comenzará a tratar en comisión distintos proyectos que apuntan a regular el teletrabajo, figura fundamental desde el inicio de la cuarentena hace ya casi tres meses.

La necesidad de un cambio repentino obligó a las empresas a adaptar las tareas para que se puedan seguir realizando desde la casa, pero el Gobierno y distintos espacios parlamentarios motorizan una regulación formal del trabajo a distancia.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja invitó a los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Jorge Acuña, representantes de las dos CTA así como de gremios como el de Trabajadores Informáticos (AGC), SATSAID y FOETRA entre otros, para charlar cuestiones vinculadas a cómo mejorar el trabajo a distancia, cómo conciliar las obligaciones con la vida personal y cuestiones ligadas a la protección de los derechos.

El próximo paso será mañana con una reunión informativa con el ministro de Trabajo Claudio Moroni.

Mitos y verdades del teletrabajo

En este sentido, desde CGT ya marcaron algunos ejes de polémica sobre la nueva modalidad que, según afirman, "no se trata de teletrabajo, sino trabajo desde casa". Según comentó a PERFIL Jorge Sola, titular del gremio de Seguros y secretario de prensa de CGT, "no es esta la oportunidad para discutir el teletrabajo, esto no puede discutirse en una ley, se tienen que discutir los convenios colectivos de trabajo".

De acuerdo a la visión gremial, cada actividad tiene sus particularidades y si bien hay algunas ramas que permitieron una adaptación casi al 100% del trabajo a distancia, hay otros gremios como Uocra o UOM que, de acuerdo a las estimaciones, solo un 5% puede volcarse al teletrabajo, ya que se trata de labores vinculadas a lo manual y lo técnico presencial.

Según comentaron fuentes parlamentarias, la intención es encontrar coincidencias entre los más de 20 proyectos presentados tanto por el oficialismo y la oposición, y luego dejar las cuestiones específicas en manos de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

"Es el sueño del pibe para muchos empresarios, piensan ´cuando tenga a todos con teletrabajo no pago más alquiler y no tengo el sindicato´. Eso es lo que hay evitar", advirtió el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, que a su vez es secretario general de CTA.

El legislador oficialista explicó que para ello será necesario trabajar en nuevas maneras de "organización sindical a distancia" y tratar cuestiones clave como "el derecho a la desconexión" que consiste en establecer un tiempo, que podría ser de 12 horas por día en las que el empleador no puede establecer contacto con el trabajador por ninguna vía.

Hay 21 proyectos en el Congreso que buscan regular el boom del teletrabajo

Es que en tiempos de conexión permanente, a través de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos digitales, la sensación de presencia virtual sin cortes generan abusos de parte de los empleadores que no tienen en cuenta el descanso del trabajador.

Otro de los derechos que trata la mayoría de los proyectos es el de "voluntariedad" de trabajar desde el domicilio, es decir que las dos partes deben estar de acuerdo en este punto, con la consecuente posibilidad de "reversibilidad", que es lo que permite que en el caso de que se desee volver a las condiciones originales de contratación.

Pero otro de los ejes que ponen en alerta al sindicalismo es cómo actuar frente a un accidente de trabajo en tiempos de cuarentena. "Estás en tu casa, te calentaste el agua en la pava y te quemaste. Eso es un accidente de trabajo pero la aseguradora no lo ve así", graficó Sola, sobre nuevos interrogantes que van surgiendo.

El uso del material de trabajo también está contemplado en los distintos proyectos y si bien se admite que se podrá prever la utilización de elementos propiedad del empleado para el ejercicio de sus tareas, debe existir un contrato con el empleador para formalizar esta situación.

De lo contrario, se prevé que la empresa esté obligada a proveer herramientas como computadora, teléfono, silla ergonómica y espacios de almacenaje específico, como ejemplo.