Stanley contra Patricia Bullrich: "Dice que yo financio movimientos sociales y no es verdad"

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue una de las funcionarias con mayor relevancia en el gobierno de Cambiemos. Muchos le atribuyen el logro de haber conseguido que la situación social no se descontrole, pese a la crisis económica. En una entrevista radial concedida al programa La Edad de los Por Qué -conducido por Luciana Geuna- Stanley se refirió a cómo logró que el último mes del año no sea un período traumático: "Para diciembre se trabaja todo el año y fue lo que hice; para que pudiéramos llegar con diálogo y en paz. Saber el miedo que genera diciembre para los argentinos me daba responsabilidad".

Asimismo, habló de lo que, según su visión, fueron logros de gestión. "Miro para atrás y veo un montón de semillas que se plantaron en este tiempo y que empiezan a dar sus frutos y que tienen que ver con la verdadera integración y el verdadero dar oportunidades". Entre esas semillas, nombró una serie de planes nacionales como Primera Infancia, Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, Integración Socio - Urbana. "Son proyectos que llegaron a la Argentina para quedarse", indicó.

"Siempre sabés que cuando estás en función pública trabajás en las dos cosas: atender la emergencia y proyectar políticas de largo plazo. Y en estos cuatro años me faltó tiempo para el desarrollo de políticas de integración e inclusión, de mediano y largo plazo", reconoció, sin embargo, la funcionaria.

No obstante, como principal logro se refirió a la forma en que se modificó la entrega de planes sociales, que hoy son cobrados directamente por el beneficiario. "Estar atendiendo la emergencia se lentifica y relega el proceso de fondo. Pero, a pesar de eso, pasaron cosas fundacionales para la política social, como la desintermediación. Logramos que los planes sociales sean totalmente desintermediados y que las personas que reciben un plan social tengan la obligación de terminar los estudios y capacitarse. Eso transforma al plan social en una herramienta de futuro", remarcó.

Plan contra el hambre: revelan cómo funcionará la tarjeta para comprar alimentos

Siguiendo esa misma línea, añadió que "el 94% de las personas que tienen un plan social del Ministerio están terminando o terminaron el secundario". Al respecto, consideró que cuando el país empiece a crecer "estas personas pueden acceder a empleos o generarse proyectos de autoempleos".

Sobre el final de la nota, Stanley admitió un frente interno que con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Es cierto tenemos miradas diferentes con otras personas, como con Patricia, que dice que yo financio movimientos sociales y no es verdad". Stanley se desmarcó de esta acusación reiterando que durante su gestión se "desintermediaron" los planes.

Por otra parte, en cuanto a su relación con los movimientos sociales, sostuvo: "A diferencia de lo que se cree, respecto de esa idea de que se les dio de todo a los movimientos sociales, me tuve que bancar un montón de protestas por no darles lo que querían. No iba a ir hacia atrás con la desintermediación, no les iba a dar a ellos el manejo de planes sociales".

Si bien señaló que con este tipo de organizaciones "se dio un diálogo fructífero", afirmó que le me hubiera gustado que se pudiera terminar con "la amenaza de la calle y la protesta". En relación a ello, declaró: "Siento que el modelo de la protesta es extorsivo y realmente necesitamos poder superarlo".

La transición. Pese a que nadie duda que el ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández será Daniel Arroyo, Stanley aseguró que no tuvo ninguna notificación oficial sobre ello y que nadie se comunicó con ella para encarar la transición. Aunque, aclaró: "En el Ministerio venimos trabajando para que quede todo ordenado".

JPA