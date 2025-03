El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, fue entrevistado este sábado en Bahía Blanca, donde asistió en medio del operativo de solidaridad con la ciudad a ocho días del temporal que devastó todo. Allí negó haber hablado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como trascendió esta semana en una nota periodística. Fue también por estos días que se difundió el supuesto audio de una diputada nacional, Juliana Santillán, aseverando que existían presiones desde la política y la justicia para que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) desembarquen por completo en el país. Todo en medio de la tensa relación que mantienen desde el Gobierno Nacional y la casa madre del fútbol argentino.

"Yo no hablé en ningún momento con Patricia Bullrich, nosotros nos ocupamos de esto, de la solidaridad, de ayudar a los que lo necesitan", fue la respuesta de Tapia, consultado en C5N sobre la supuesta comunicación con la Ministra de Seguridad.

Esa información la dio el periodista Daniel Avellaneda en Clarín (La trama de la movilización de las barrabravas al Congreso: qué clubes estuvieron presentes y el llamado de 'Chiqui' Tapia a Bullrich). Allí aseguró que el titular de AFa habló con la funcionaria y le expresó que no tenía relación con la presencia de hinchas en la marcha de los jubilados que se desarrolló el miércoles. ""Nos dijo que no había ninguna responsabilidad de su parte, pero vamos a investigar. Y si descubrimos que estuvo detrás, le caeremos con todo el peso de la ley", sostuvo la funcionara nacional", fue la cita de Avellaneda.

La movilización tuvo un saldo brutal: hubo más de 100 detenidos, y las fuerzas de seguridad montaron un fuerte operativo, desplegando a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Hay videos donde se observa el ataque indiscriminado con gas lacrimógeno. También hubo piedrazos de algunos manifestantes que fueron respondidos a palazos. Un fotógrafo que se encontraba en el lugar, Pablo Grillo, resultó gravemente herido por una cápsula de gas lacrimógeno que le abrió la parte frontal de la cabeza. Al cierre de esta nota pelea por su vida.

Tapia desmintió la información y habló de "intereses" en su contra. Se trata de un capítulo más en la inquina que mantiene con el Gobierno Nacional, que desde que arribó a la Casa Rosada con Javier Milei como presidente promueve las SAD en el fútbol argentino, reconocido por tener clubes civiles y sociales.

Una muestra de esta disputa de poder es lo que sucedió en noviembre del 2024, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial anuló una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que había intentado invalidar la asamblea general en la que Tapia fue reelecto como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Se conoció un audio de la diputada Santillán hablando de presiones para instalar las SAD

El periodista Ignacio Genovart difundió esta semana en Radio 10 un audio que sería de la legisladora nacional Juliana Santillán, de la Libertad Avanza, una de las principales impulsoras de las sociedades anónimas deportivas.

Dicho mensaje se lo habría enviado al periodista Pablo Rossi. Allí, en diciembre del 2024, le revela negociaciones directas con Tapia y el tesorero de la AFa, Pablo Toviggino, otro hombre fuerte de la estructura de poder de 'Chiqui': “Venimos trabajando muy fuertemente con la situación de SAD por parte de AFA, obviamente presionamos desde la Justicia y quien vino en busca de un acuerdo fue Toviggino, que es nuestro interlocutor con Tapia. Lo estoy manejando yo, con el presidente (Javier Milei) y Santiago Caputo. El acuerdo tiene que ver con unos puntos que nosotros le pedimos a AFA, dentro de esos puntos está la aceptación de las SAD y el anuncio se va a hacer en una conferencia de prensa en enero conmigo, con Tapia y Daniel Vitolo (titular de la IGJ)”.

“Nosotros estamos trabajando en un proyecto de Historia Nacional del Fútbol Argentino que se empieza a construir con un empresario que ya se reunió con nosotros. Ya, teniendo eso, podemos avanzar para tener un Mundial en Argentina. Todo esto que te cuento tiene muchos meses de trabajo”, agrega la diputada.

Sin embargo, el tramo más caliente es el último, donde habla de presiones políticas y desde la justicia para el desembarco de las sociedades anónimas deportivas. “Nosotros no podemos entrar en conflicto con FIFA, por lo tanto lo que obtengamos, lo tenemos que obtener en acuerdo con AFA… no ir al choque. Entonces, si AFA acepta los puntos que pedimos, que son básicamente 4 y uno de ellos es el SAD, al aceptarlo AFA, no entramos en conflicto con FIFA y no corre riesgo la desafiliación de la Selección Argentina. Obviamente toda la presión que hicimos vía IGJ y todo lo que se supo, que trabajamos con Cúneo (Libarona, Ministro de Justicia) hizo que vinieran a pedir la escupidera básicamente… fue así”, se escucha en el audio.

El propio Toviggino, que se expone más que Tapia y suele contestar en redes sociales, refirió: “Simplemente como aporte a las sendas denuncias que existen en la Justicia. Dejo mi aporte personal, alguna “Conversación” (Ensobrada) entre el Periodista @PRossiOficial y la Diputada Nacional @SantilanJuli223 sobre el tema SAD. Porque les gusta hablar de eso no ??? ESTAMOS EN LO CIERTO ???!!!”. Allí adjuntó el audio de la diputada.

Otro audio que comprometió a Santillán y terminó en denuncia

No es la primera vez que difunden audios que serían de Santillán. En enero, PERFIL informó en esta nota que fue denunciada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, quien la acusó de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Según se acusó, la libertaria envió un audio por WhatsApp a un dirigente del Club Social y Deportivo Bancruz, donde intentaba persuadirlo para que la institución diera el primer paso hacia su transformación en una SAD. El mensaje también incluía detalles sobre los pasos necesarios para concretar el proceso y menciones a funcionarios nacionales.

“Estamos haciendo un trámite y necesitamos un club que se anime. Es un paso anterior a la SAD, pero es el paso que tenemos que dar para que después vengan todos los demás”, afirmó la legisladora entonces, de acuerdo al audio que se conoció.

Al respecto, Del Gaiso afirmó: "Hay un abuso de autoridad en el accionar. Es escandaloso manipular organismos del Estado, una diputada vinculada con Tofoni, que tiene una intención clara sobre las SAD, y justo cuando el tema de las SAD está latente".

