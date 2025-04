Marcha de los jubilados frente al Congreso: aplicaron el protocolo antipiquetes y un periodista terminó herido

La marcha de los jubilados de este miércoles 2 de abril al Congreso de la Nación volvió a generar choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que intentan hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Los manifestantes se concentraron desde las 15 horas en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, y luego avanzaron hacia el anexo de la Cámara de Diputados, donde realizaron un acto antes de seguir con su recorrido habitual alrededor del edificio legislativo.

En el medio de la protesta, un periodista debió ser asistido por el SAME al resultar herido por una moto policial. “Es un hombre de unos 30 años con un traumatismo en la rodilla derecha: lo vamos a llevar por precaución al Hospital Ramos Mejía pero no hay otro tipo de patología. Es un golpe. No es grave. Lleven con tranquilidad a su familia. Hay que esperar la placa para ver, pero no amerita gravedad”, detalló Alberto Crescenti, titular del SAME. El video que se viralizó pertenece a la cadena TN.

Además de este incidente, hubo corridas y empujones entre los policías y militantes de partidos de izquierda, que esta vez junto a los jubilados contaron con el acompañamiento de un grupo de veteranos de Malvinas, en el día que se conmemora su participación en el conflicto bélico con Inglaterra.

Además de la PSA, participaron en el protocolo antipiquetes agentes de la Policía Federal (PFA), Gendarmería y Prefectura. A pesar de este fuerte operativo de seguridad, los manifestantes, que no superaban el centenar, se agruparon en la vereda y mostraron pancartas con sus reclamos (“Los jubilados no aflojan”; “El PAMI es de los jubilados”; “Jubilaciones dignas”). La única bandera visible de un club de futbol era la de Dock Sud. En el transcurso de la marcha se escucharon abundantes canciones e insultos contra el Presidente, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El reclamo de los jubilados llega en un contexto de novedades en el Congreso de la Nación porque la Cámara de Diputados convocó a una reunión para debatir proyectos jubilatorios que piden desde prorrogar la moratoria previsional (vencida el pasado 31 de marzo) hasta proponer una nueva fórmula que retribuya a aquellos trabajadores que no alcanzaron los 30 años obligatorios de aportes.

El origen de la marcha de los jubilados

Los jubilados marchan, entre otras cuestiones, en reclamo por las restricciones en el acceso a medicamentos gratuitos a través del PAMI. El organismo previsional anunció que sus afiliados solo podrán acceder a cinco medicamentos gratuitos al mes bajo nuevas condiciones que incluyen requisitos socioeconómicos más estrictos.

Por ejemplo, los beneficiarios deben cobrar menos de $390.000 mensuales, no estar afiliados a una prepaga ni poseer un automóvil de menos de diez años. Los manifestantes rechazaron este cambio, considerando que excluirá a muchos jubilados que antes tenían acceso a los medicamentos sin restricciones.

La marcha también fue impulsada por el final de la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes no cumplían con los aportes obligatorios para acceder a una jubilación. Estas personas sí podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de un haber mínimo.

Para cobrar la PUAM es necesario, detalla ANSES, "tener 65 años o más; ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años; no cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo; mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión".

