Tenso cruce entre Silvia Lospennato y Vanesa Siley en Diputados: "Se está comportando de una manera patética"

En medio de una reunión conjunta de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales, las diputadas Silvia Lospennato y Vanesa Siley protagonizaron un fuerte cruce con chicanas y gritos que las terminó involucrando a ellas y a otros integrantes del Congreso.

Durante el debate por la conformación de una comisión investigadora de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en Ezeiza, Siley se encontraba exponiendo sobre el tema en cuestión mientras se escuchaba a Lospennato hablando por lo bajo, lo que molestó a la legisladora de la bancada peronista.

"¿Quiere hacer uso de su derecho de la radio abierta Presidenta? porque usted se comporta de una manera muy infantil", le preguntó irónicamente Siley a la diputada del PRO.

Sorpresivamente, Lospennato creyó que se trataba de un ofrecimiento genuino de parte de la legisladora de Unión por la Patria, por lo que abrió su micrófono y comenzó a hablar: "Sí, gracias por darme la interrupción. La verdad es que...".

"Lo de usted Presidenta es tremendo, ¿qué interrupción?", le cuestionó rápidamente Siley confundida por lo que había ocurrido, a la titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, antes de que esta le cortara el micrófono y comenzara el tenso intercambio.

"Gracias por darme la interrupción. Usted me dijo si quiero hablar. Sí, quiero hablar", lanzó Lospennato frente a los gritos y reclamos de Siley, quien desde lejos y con el micrófono apagado vociferó: "¡No me corte la palabra, presidenta! ¡Está muy equivocada!".

Frente al reclamo de la legisladora de UxP, la titular de la Comisión, quien tenía al lado a María Eugenia Vidal, diputada del PRO y vicepresidenta 1° Comisión de Asuntos Constitucionales, insistió: "Pero usted me la ofreció...".

Ante el insistente reclamo de Siley, Lospennato le pidió confirmación al resto de los diputados presentes y consultó en voz alta: "Usted me la ofreció, todos escucharon, '¿usted quiere hacer uso de la palabra presidenta?'. Y sí, quiero hacer uso de la palabra".

"¿Usted se arrepintió de lo que dijo?", le consultó la diputada del PRO a la de UxP mientras la tensión aumentaba y ambas elevaban el tono de voz. Luego, reiteró: "Me ofreció una interrupción y la acepté. Supongo que me estaba chicaneando, pero como yo interpreté que me lo estaba diciendo en serio, sí, quiero hacer uso de la palabra".

Tras la sentencia de la presidenta de la Comisión, Siley insistió con su reclamo y manifestó: "No me puede cortar el micrófono presidenta, usted está muy confundida. Se está comportando de una manera patética". "Sí, sí puedo. Sí puedo cortarle el micrófono", contradijo Lospennato.

"Mire, diputada Siley. ¿Usted se cree que puede chicanear sin consecuencias? No, no se chicanea sin consecuencias", advirtió la legisladora del PRO, quien imitó las palabras de la diputada de UxP de forma burlesca, despertando risas y aplausos entre los presentes.

"Deje de hacer show, deje de hacer burla", le pidió Siley, a lo que Lospennato le respondió: "Usted se cree que puede chicanear y no tener consecuencias. Así que la próxima vez que chicanee, no me diga si quiero hacer uso de la palabra porque le voy a decir que sí y agradecer por permitirme la interrupción".

Ante su planteo, la legisladora de UxP respondió: "Usted está demostrando todo lo contrario a lo que demostró en la primera comisión. Patético el rol llevando adelante. Usted está haciendo abuso de autoridad. Habría que denunciarla".

"Muy bien diputada Siley. Usted se cree que se puede burlar de la gente y no tener consecuencias. Probablemente no me estaba dando una interrupción, se estaba burlando de mí y yo aproveché su burla para hacer uso de la palabra. Sí está en el uso de la palabra, entonces diga que me estaba chicaneando, que no me había cedido la palabra. Le devuelvo el uso de la palabra", cerró la titular de la Comisión y le devolvió la palabra a la diputada opositora.

