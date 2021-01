Noticias Relacionadas Toque de queda sanitario: qué es y en qué se diferencia con la restricción en Argentina

Tras varios días de análisis, la decisión está tomada: el presidente Alberto Fernández firmará esta noche el decreto para restringir la circulación nocturna en Argentina, medida que comenzará a regir a partir de la primera hora del viernes 8 de enero de 2021, en busca de frenar la segunda ola de coronavirus.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: "Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir", explicó el funcionario este jueves durante un acto en el Instituto Malbrán y acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García.

"No hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica: no hay que mirar solamente la cantidad de casos. Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral", agregó el ministro coordinador.

Coronavirus en Argentina: novedades del 6 de enero

El llamado "toque de queda sanitario" se consensuó en la reunión por videoconferencia que Alberto Fernández mantuvo el pasado miércoles con todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Precisamente, el foco de la medida se ajustará a la situación sanitaria de cada provincia y localidad, bajo criterio de cada gobernador y con un "piso de contagios" para medir la necesidad de cerrar o abrir.

Así, los distritos que tengan el panorama de contagios controlado, podrán acotar las restricciones y habilitar actividades nocturnas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que todavía maneja el esquema de fases que regía en la primera cuarentena, se decidirá según la localidad: las que estén en las tres primeras, con mayores casos, mantendrán las restricciones, y las restantes podrán liberarlas.

Las nuevas medidas se anunciarían por la tarde de este jueves y el decreto, que todavía está en preparativos, se publicaría a medianoche, momento a partir del cual comenzaría a regir en todo el país.

Cómo serán las nuevas restricciones

Limitar la circulación nocturna: está en discusión el horario, pero la restricción sería de 23 de la noche a 6 de la mañana. Además, se volverá a acotar a 10 el número de personas en reuniones, que ahora deberán ser durante el día.

está en discusión el horario, pero la restricción sería de 23 de la noche a 6 de la mañana. Además, se volverá a acotar a 10 el número de personas en reuniones, que ahora deberán ser durante el día. Viajes: tras el cierre parcial de fronteras, podría haber nuevas restricciones en viajes al exterior. Además, se reforzará el test de PCR para los traslados aéreos entre provincias.

tras el cierre parcial de fronteras, podría haber nuevas restricciones en viajes al exterior. Además, se reforzará el test de PCR para los traslados aéreos entre provincias. Actividades: no se aplicarían nuevas restricciones a las actividades hasta el momento en el DISPO. El Gobierno busca evitar que las limitaciones generen una nueva caída a la actividad económica como la ocurrida en los primeros meses de la cuarentena de 2020, y también se apunta a mantener las vacaciones y la actividad en centros turísticos.

Qué pasa con el transporte público

El Gobierno apunta a que el transporte público vuelva a limitarse para el personal esencial, luego de las últimas semanas de relajación que terminaron de facto con el uso de permisos de circulación en la mayoría de los servicios.

Así, colectivos, trenes y subtes seguirán funcionando para el traslado de esenciales. En el caso de trenes y subtes, la medida no representa mayores cambios ya que no circulan de noche.

La costa atlántica, la primera zona donde podrían sumarse nuevas restricciones

Quiénes pueden usar el transporte público

Según los diversos decretos que se fueron aprobando con el paso del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), las personas incluidas en los siguientes grupos son consideradas "esenciales" y quedan habilitadas para circular, siempre que tramiten el permiso correspondiente.

Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos. Personal afectado a obra pública. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. Servicios de lavandería. Servicios postales y de distribución de paquetería. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. Inscripción, identificación y documentación de personas. En los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. Traslado de niños, niñas y adolescentes en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES- en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20 artículo 2°, inciso 1.

FF