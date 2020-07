Tras la denuncia de Baby Etchecopar, la fiscalía pidió sobreseer a Victoria Donda

Luego de que el periodista Ángel "Baby" Etchecopar recurriera a la Justicia para denunciar a Victoria Donda por “expresiones discriminatorias” de la titular del INADI durante una entrevista con alumnos de la Escuela de Comunicación de PERFIL, el fiscal federal Federico Delgado pidió sobreseer a la funcionaria porque sus declaraciones "no constituyen un delito".

“Es evidente que basta repasar la charla de Donda e incluso con reparar en el motivo de la invitación, para concluir que no existe la mínima chance de conectar sus expresiones con la ley antidiscriminatoria", expone el dictamen de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, que analizó la entrevista en la que Victoria Donda resaltó la necesidad de "construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia".

En esa línea, el documento explica que, ante la pregunta de una alumna respecto de los dichos de Etchecopar, Donda "respondió que la libertad de expresión, como todos los demás derechos, está reglamentada en la propia constitución. Pero dijo que el problema relativo a Baby Etchecopar es diferente. Claramente despejó cualquier duda sobre el uso y goce del derecho constitucional a publicar libremente las ideas por la prensa”.

Victoria Donda: "Máximo Kirchner es uno de los mejores de nuestra generación"

Delgado aclara en el escrito que la funcionaria “sostuvo que el problema es que [periodistas como Etchecopar] tienen público y que no van a estar más el día que el público no considere atractivos a comunicadores que insultan”.

En ese sentido, desde la Fiscalía analizaron además que en el contexto de la entrevista, donde hubo muchas preguntas y respuestas, "ninguna tiene interés para el Código Penal". “La reconstrucción fehaciente del hecho revela con nitidez que Victoria Donda no se refirió al Señor Etchecopar en los términos planteados en la denuncia. Dejó clara su posición con respecto al desempeño del nombrado, pero, a la par, explicó que en definitiva a Etchecopar lo sostiene la audiencia”, detallaron.

La titular del Inadi, sostuvo el fiscal, “expuso de manera firme que no se trata de limitar, sino eventualmente, de cambiar. Y los horizontes normativos de cada persona son ajenos al Código Penal que no pude penetrar e incidir en la forma de pensar de los ciudadanos”. Y sumó: “Esto quiere decir que el hecho histórico, la única base sobre la que se puede ejercer la jurisdicción penal, no constituye un delito y Victoria Donda debe ser sobreseída”.

La pelea entre Victoria Donda y Baby Etchecopar se traslada a Tribunales

El pasado 8 de julio, Victoria Donda participó de una conferencia de prensa virtual de la Escuela de Comunicación, organizada por estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil. Allí, ante una pregunta, se refirió a los dichos del conductor sobre la expresidenta y expuso que “tenemos que construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia”.

"Cuando vos fomentas el odio, el miedo, la muerte, la violencia, creo que es un límite en la libertad de expresión. El problema es qué haces con los tipos como Baby Etchecopar, se pueden aplicar leyes antidiscriminatorias o una denuncia en el Inadi. De hecho, de Baby tenemos muchísimas acusaciones en el Instituto por lo último que dijo", expresó Donda ante los estudiantes de periodismo.

"Vamos a emitir una resolución analizada por un grupo de expertos que investigue lo que Etchecopar plantea. El asunto es que tenemos que construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia, porque el problema es que la gente lo sigue escuchando. Cómo hacemos para que el oyente que escucha eso le parezca terrible y cambien de dial. Los empresarios que tienen radios podrán ser todo lo que quieran, pero no van a querer perder plata", agregó la exdiputada. Y concluyó: "Cuando logremos tener una sociedad donde lo que diga Baby sea repudiado masivamente, no van a estar más, no van a existir más los Baby Etchecopar. Necesitamos una sociedad donde esos Baby Etchecopar no sean más escuchados, porque no resulta atractivo ni gracioso. A nadie le parece bien que un locutor o un comunicador social insulte de esa forma".

"El asunto es que tenemos que construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia, porque el problema es que la gente lo sigue escuchando", dijo Victoria Donda

Al trascender la nota periodística, en su programa "Basta Baby", el periodista anunció que haría "una demanda penal" e inició una causa por “alentar e invitar al odio”, por discriminarlo, y porque la funcionaria “propone desaparecerme, propone una sociedad donde yo no exista más”.

“Hay que callar al tipo que aviva a la gilada porque si la gilada se aviva, la gilada sale a la calle. Y nosotros no podemos seguir currando con la gilada en la calle”, dijo, y apuntó al mensaje que dio Donda: “Dijiste que había que criar a una generación que no me escuche, como pollos, como gente de criadero, me dio vergüenza ajena”, había dicho en su programa el pasado 14 de julio, antes de la presentación judicial.

AG/MC