En plena crisis global por la pandemia del coronavirus, los casos de intolerancia parecen ir en aumento. En este marco, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, afirmó que "el racismo está creciendo mucho" en la Argentina, y consideró que ente la expansión de la enfermedad "el miedo" motiva que en "una parte chica de la sociedad salga lo peor y no lo mejor".

"El racismo está creciendo mucho. Siempre estuvo instalado en la Argentina, no es que es algo que no tenemos, lo que pasa es que lo escondemos. El racismo está tan instalado, que en general aquellos a los que discriminamos son los más pobres", enfatizó la funcionaria este domingo 19 de abril en declaraciones a radio Rivadavia. "Me preguntaba recién si el COVID19 en lugar de venir de Europa, Italia y España, venía de Bolivia o de Paraguay lo que hubiese pasado en la Argentina", agregó.

Por qué la enfermedad y la xenofobia van de la mano

Fonda aseguró que "si recorrés un poquito la historia cercana de la sociedad tampoco es tan raro que en época de emergencia el miedo haga que una parte chica de la sociedad salga lo peor y no lo mejor", señaló Donda, y recordó cómo aislaban a los enfermos de lepra o cómo echaron de sus trabajos a las personas con VIH. Además, consideró que "hoy la sociedad tiene la capacidad de elegir si va a ser una sociedad violenta o va a ser una sociedad solidaria".

"La única posibilidad que tenemos de ganarle a este virus es con la solidaridad", resaltó, y aseguró que "el miedo crece con el desconocimiento", por lo que es necesario que la gente se informe respecto de "cómo se contagia". La titular del INADI dijo también que "nadie se va a contagiar si hacemos las cosas bien”, pidió "entender que necesitamos que los enfermeros, enfermeras y los médicos nos sigan atendiendo", y ejemplificó: "Volver a casa después de una jornada de trabajo dura, como la que tienen, y que alguno asustado y motivado por el miedo le diga algo, es muy desagradable".

Vecinos denunciados por "actitudes intolerantes y discriminatorias" contra una médica

"La única herramienta que tenemos es la solidaridad y otra muy importante es la información, que tiene que ser de buena calidad. Hay muchas fake news dando vuelta, gente que dice cualquier cosa", expresó. Por último, afirmó que a partir de la pandemia "hay mucha discriminación hacia los niños y las niñas", que los miran "como si fueran la peste", y le recordó a la sociedad que "son el futuro de este país y hay que cuidarlo". En este sentido, concluyó: "La mamá o el papá que está solo/sola con el nene puede salir con el nene. Las calles no se tiene que llenar de niños o niñas. Tenemos que entender que estamos en una situación de cuarentena y que los protegemos, no en las calles con tapabocas sino en nuestras casas".

En las últimas semanas, el INADI informó acerca del incremento en las denuncias realizadas por personas que se contagiaron del COVID-19, que se sometieron a los estudios de rigor en su domicilio o que simplemente volvieron de un viaje o trabajan en el sistema de salud. Según detallaron desde el organismo, desde que se expandió la pandemia y comenzó la cuarentena obligatoria, el promedio se elevó de 20 a 28 denuncias diarias.

AB/FF