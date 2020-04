Carta de Rodríguez Larreta a los mayores de 70: "No buscamos controlarlos ni restringir su libertad"

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió este domingo 19 de abril a la polémica que generó la medida del permiso para circular por la Ciudad que deberán gestionar los adultos mayores de 70 años, que regirá desde este lunes 20. El funcionario porteño aseguró que no buscan "controlarlos ni mucho menos restringir su libertad", y aclaró que la "intención es ayudarlos a cuidarse" durante la pandemia de coronavirus.

Con una carta que publicó en sus redes sociales, Rodríguez Larreta expresó: "No buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad y su autonomía. Solamente les pedimos que nos llamen antes de salir para que podamos ofrecerles las alternativas que tenemos en la Ciudad para solucionarles sus necesidades, minimizando así las salidas y sus riesgos".

En el escrito, el jefe de Gobierno porteño sostiene que "puede entender que la comunicación pública de esta medida no fue clara al mencionar la palabra permiso”, aunque resaltó que la intención del Gobierno “siempre fue, es y será ayudarlos a cuidarse".

Queridos vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires: Les escribo esta carta a partir de los comentarios que... Publicado por Horacio Rodríguez Larreta en Domingo, 19 de abril de 2020



El texto, dirigido a los ciudadanos porteños y a los mayores de 70 a quienes afecta a la nueva disposición, fue tras la polémica que generó la medida que se anunció días atrás, y que insta a ese grupo etario a pedir permiso para circular en medio de las restricciones por la pandemia.

"Quiero, antes que nada, decirles que entiendo perfectamente la frustración, e incluso hasta el enojo que sintieron algunos adultos mayores de la Ciudad. Mi intención no es subestimar ni hacer sentir mal a nadie", enfatizó el jefe de Gobierno porteño.

En ese marco, afirmó que "posiblemente esta sea una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar, porque sabía que iba a doler", y resaltó: "Incluso algunos me hablaron del costo político que podía tener la medida".

"Quiero ser claro: en esto no hay especulaciones políticas. Y menos, cuando está en juego la vida de la gente. Sé que quedarse en casa es difícil. Pero estamos acá para ayudarlos y asistirlos. Les pido a todos que nos acompañemos. Que la historia no sea cómo nos afectó el coronavirus, sino cómo salimos adelante todos juntos", destacó.

En ese sentido, justificó su decisión dando datos a nivel mundial: "Toda la evidencia del mundo muestra que los mayores de 70 son, por lejos, quienes más riesgo de vida tienen. En Europa, 8 de cada 10 fallecidos por el virus son adultos mayores. Y en la Argentina, el promedio de edad de los fallecidos es de 71 años".

"Yo no puedo evitar que el virus afecte más a unos que a otros. Es simplemente la forma en la que esta pandemia se desarrolla. Lo que sí es mi responsabilidad es tomar las medidas que estén a mi alcance para evitar la mayor cantidad de muertes posibles", expresó Rodríguez Larreta.

En la publicación, el funcionario porteño dejó en claro que “siempre” escucha a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, y que en este caso estuvo atento a la cantidad de críticas que generó en la sociedad la medida. "Yo siempre los escucho y esta no es la excepción. Si bien varias personas y referentes de la sociedad me manifestaron su apoyo a esta decisión, también es cierto que, por distintos medios, muchos otros me manifestaron su preocupación".

"Tenemos una red de profesionales de la salud mental que están dispuestos a escucharlos y también reforzamos las propuestas culturales y de acompañamiento afectivo para que puedan estar en casa de la mejor manera posible", aclaró. Y finalizó: “Sé que quedarse en casa es difícil. Pero estamos acá para ayudarlos y asistirlos. Les pido a todos que nos acompañemos”.

AG / MC / DS