La pelea entre Victoria Donda y Baby Etchecopar se traslada a Tribunales

El periodista Ángel Etchecopar apuntó este lunes 13 de julio contra la titular del Inadi, Victoria Donda, y aseguró que le va a hacer "una demanda penal" porque le "hinchó las pelotas". El conductor arremetió contra la funcionaria, quien días atrás había dicho que "cuando logremos tener una sociedad donde lo que diga Baby sea repudiado masivamente, no van a existir más los Baby Etchecopar".

En su programa "Basta Baby", el periodista le respondió: "Realmente Donda, creo que no tenés estatura intelectual para confrontar conmigo”. También se refirió a las frases que en la misma línea dijo Miriam Lewin, y señaló que quieren “callarle la boca" para "quedarse con el país”.

“Se ocultan detrás de los puestos para ver si pueden callar a los que no pueden entender, porque el problema de ustedes no soy yo, es que en sus cabecitas no entra lo que yo digo, no lo entienden”, continuó Etchecopar. “Yo a vos no te prohíbo, pero vos a mí sí porque no me entendes. Porque no me llegas a entender o porque me tenes miedo. Y cuando hablo de que me tenes miedo hablo de los K, no hablo de vos sola”, afirmó contra Donda.

En este marco, se refirió a los dichos contra él pronunciados en las últimas semanas. “Hay que callar al tipo que aviva a la gilada porque si la gilada se aviva, la gilada sale a la calle. Y nosotros no podemos seguir currando con la gilada en la calle”, dijo, y recordó el mensaje que dio Donda. “Dijiste que había que criar a una generación que no me escuche, como pollos, como gente de criadero, me dio vergüenza ajena”, exclamó.

"Y la verdad que lo que siento por vos Donda y por Miriam Lewin es vergüenza ajena", agregó trayendo a colación el mensaje de Lewin donde indicó que “el caso de Baby es anacrónico, y apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad”. En este marco, volvió a expresarse contra Victoria. "Si no tenes nada para decir, empezá a inventar algo para armarte una vida y no te metas conmigo", dijo.

Y recalcó: "Sabes que te pasa Donda, a vos no te juna nadie y a mí me conoce todo el mundo. Y a mí por la calle me felicita, ¿a vos por la calle, te felicitan Donda? y ¿a vos Lewin te felicita alguien? Por eso realmente no tienen que ser tan boludas chicas, chicos. No tienen que ser tan elementales, no tienen que ser tan cobardes de esconderse atrás de un carguito que le dieron".

Victoria Donda: "Soy una defensora de la libertad de expresión"

El cruce. Donda visitó días atrás y de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil. Allí, adelantó que desde el Inadi analizaron los dichos de Etchecopar y emitirán una resolución al respecto. “No van a existir más los Baby Etchecopar”, aseguró durante el ciclo de entrevistas.

"Cuando vos fomentas el odio, el miedo, la muerte, la violencia, creo que es un límite en la libertad de expresión. El problema es qué haces con los tipos como Baby Etchecopar, se pueden aplicar leyes antidiscriminatorias o una denuncia en el Inadi. De hecho, de Baby tenemos muchísimas acusaciones en el Instituto por lo último que dijo", expresó Donda.

"Vamos a emitir una resolución analizada por un grupo de expertos que investigue lo que Etchecopar plantea. El asunto es que tenemos que construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia, porque el problema es que la gente lo sigue escuchando. Cómo hacemos para que el oyente que escucha eso le parezca terrible y cambien de dial. Los empresarios que tienen radios podrán ser todo lo que quieran, pero no van a querer perder plata", agregó.

Y concluyó: "Cuando logremos tener una sociedad donde lo que diga Baby sea repudiado masivamente, no van a estar más, no van a existir más los Baby Etchecopar. Necesitamos una sociedad donde esos Baby Etchecopar no sean más escuchados, porque no resulta atractivo ni gracioso. A nadie le parece bien que un locutor o un comunicador social insulte de esa forma".

AB/FeL