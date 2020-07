Caso Baby Etchecopar: quieren que Miriam Lewin vaya al Congreso y un senador pide que la echen

La frase de la flamante Defensora del Público, Miriam Lewin, solicitando que “no sea escuchado” Baby Etchecopar generó un pedido de la oposición para que vaya explicar sus declaraciones a la comisión de Libertad de Expresión.

En un escrito presentado hoy el diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Núñez, pidió la citación de la funcionaria nacional. Todo comenzó cuando Lewin, en Radio con Vos, dijo: “El caso de Baby es anacrónico, y apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad. Por eso hablamos de cambio cultural”.

En este sentido, Nuñez apuntó: “Creemos que se debe defender a ultranza la libertad de prensa y de expresión, y que ese debe ser el trabajo de un funcionario público. El incitar a que no se escuche o tildar de anacrónico a un periodista es abrir la puerta a la censura y eso le hace muchísimo daño a la democracia”.

Para el diputado, la iniciativa de citar a Lewin viene dada en un contexto en donde hay una “inminente persecución” de periodistas. “Se intenta controlar el oficio periodístico y condenar a quienes están ejerciendo su labor de informar a la ciudadanía. Claramente hay un plan sistemático para eso. Somos testigos de que se intenta inculpar a la prensa por recibir información y publicarla”, expresó.

Asimismo, el diputado nacional por Santa Fe consideró que ya existen suficientes antecedentes que nos alarman “constantes chicanas del presidente a periodistas, amenazas de encarcelación y de llevar a la justicia a la prensa”.

“A este ritmo, dentro de poco van a querer instalar de nuevo la Ley de Medios. La ciudadanía tiene libertad de escoger qué medios consume y cuáles no, cualquier intento de control es atentar contra la democracia”, finalizó Núñez.

Por su lado, más duro aún fue el senador de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, quien pidió que Miriam Lewin deje su cargo: “debería renunciar”, disparó.

“Soy un defensor de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística sin censura de ninguna especie. Si un periodista insulta o agravia puede ser querellado pero incidir desde un cargo estatal como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para que la ciudadanía no escuche, no lea o no mire a determinado periodista es un despropósito total”, expresó. “Por esta razón, considero que Miriam Lewin debería renunciar a su cargo”, concluyó.

