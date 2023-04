Luego del fracaso de la sesión del 30 de marzo pasado, donde se iban a tratar temas de mucho interés social, este jueves 13 de abril se reunirá el pleno del Senado de la Nación y hay acuerdo por los temas. Se especula con que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estará presente y todo indica que proyectos como la Ley Lucio y la Ley de Alcohol Cero finalmente saldrán aprobados.

Al menos así se proyecta a partir de la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, de la que participaron los presidentes de los bloques legislativos. Ahí se discutió el temario que se pondrá a debate este jueves desde las 12 del mediodía.

Los temas centrales a debatir son aquellos que no pudieron discutirse en la sesión anterior, caída a partir de que Juntos por el Cambio se retiró del recinto como respuesta a un supuesto cambio de reglas de último momento por parte del Frente de Todos.

Cristina Kirchner retoma su agenda pública: se reunió con sindicalistas y presidiría la sesión en el Senado

Por eso, el Senado se activa hoy para intentar aprobar una serie de pliegos judiciales por vacantes en Juzgados de la provincia de Santa Fe, una iniciativa clave en medio de la escalada que se registró en las últimas semanas sobre el narcotráfico. Pero también se incluirá Alcohol Cero, un proyecto que abrió divisiones internas dentro de Juntos por el Cambio.

Entre las iniciativas se incluirá la Ley de Enfermería que empuja el senador y presidente de la Comisión de Salud Pablo Yedlin. La iniciativa busca jerarquizar a los profesionales de la rama como profesionales de la salud y generar mecanismos que permitan su formación continua.

Refuerzo judicial y más proyectos

Asimismo, crece la expectativa en la provincia de Santa Fe, ya que está previsto que se apruebe –si no hay novedades de último momento–la cobertura de las vacantes del Poder Judicial.

Es un tema particularmente estratégico para ese distrito a raíz del problema con el narcotráfico: se prevé la creación de cargos de jueces, más fiscalías y defensorías. A priori, habría acuerdo para que el tema sea aprobado.

En la reunión de este miércoles 12 de abril también se pusieron de acuerdo en que salga la Ley Lucio. Ocurre que uno de los efectos más lamentables que generó la fallida sesión del 30 de marzo fue el enojo y los lamentos de la familia del niño pampeano Lucio Dupuy, asesinado en manos de su madre y la pareja en Santa Rosa La Pampa.

La Ley Lucio saldría aprobada hoy.

El proyecto de ley es de autoría del diputado nacional del PRO Martín Maquieyra, quien impulsó una serie de medidas para prevenir el maltrato infantil. Ofrece instrumentos de prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La gran duda es si estará presente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de presidenta del Senado.

Ocurre que la sesión anterior estuvo a cargo de la provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y en los últimos días la ex mandataria mantuvo una serie de reuniones en su despacho del Congreso. De todos modos, en su entorno no hay respuestas acerca de si se presentará o no.

Senado: por falta de quórum y un "temario antirreglamentario", fracasó la primera sesión del año

Qué pasó en la primera sesión de 2023

La sesión había comenzado pasada el mediodía y contó con la presencia de 70 legisladores. Pero el debate se calentó cuando la oficialista Ledesma, exigió una mayoría calificada para aprobar el cambio de orden del temario que había pedido unos minutos antes la oposición, lo que generó una discusión entre los dos bloques.

En medio de la disputa, los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) decidieron retirarse del recinto debido a que consideraron que el oficialismo intentó imponer un "temario antirreglamentario". Asimismo, los miembros del peronismo disidente agrupado en Unidad Federal también se fueron de la Cámara alta.

Ante la medida de la oposición, el oficialismo permaneció en sus bancas y sesionó en minoría. Además, criticaron la actitud de JxC, a quienes acusaron, entre otras cosas, de "violar el reglamento".

"Venir acá a pedir la votación del cambio, alterar el plan de labor, violando el reglamento, la decisión que ha tomado la Presidencia, demuestra que es todo una farsa y que no les importa nada lo que está pasando en Santa Fe, ni alcohol cero", manifestó en ese sentido el jefe del bloque del Frente Nacional y Popular, José Mayans.

Por otro lado, hoy también se tratarían otros proyectos como la Ley de Cardiopatías Congénitas, la eliminación de la fe de vida para jubilados y la exención de Ganancias para personal de salud.

AS/ff