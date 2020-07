Ministro de Educación de Tucumán: "La escuela que vuelve es dual, la virtualidad llegó para quedarse"

Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, confirmó que elaboran por estos días un cronograma para la reapertura de escuelas en la provincia, luego de que el Consejo Federal de Educación aprobara el regreso de la actividad educativa, de manera progresiva y gradual, para zonas de nueve territorios que transitan la fase 5.

En diálogo con PERFIL, el funcionario habla un "relanzamiento" de la educación en las aulas, que no será un retorno al mes de marzo cuando comenzó el ciclo lectivo pre-pandemia: considera que la escuela que viene será "dual" y que la virtualidad llegó para quedarse. "Hablo de relanzar la actividad educativa, no de volver o regresar, creo que estamos relanzando. La virtualidad llegó para quedarse, eso va a ser una cuestión permanente", vaticina Lichtmajer.

—Tucumán es una de las provincias en fase 5 y pueden volver a las clases presenciales en agosto. ¿Qué evaluación hace de la situación sanitaria actual con la pandemia?

—Lo primero que hay que destacar es que Tucumán es una de las provincias que está en la fase 5, esto quiere decir que estamos en una posición en la cual se pudo ir manejando criteriosamente por parte del gobernador Manzur la pandemia que vive Argentina, lo que permite pensar en una fase 6 en materia educativa, que sería el relanzamiento de la actividad. Aún estamos en fase de preparación intensa y en la reunión de ayer tuvimos anuncios del presidente Alberto Fernández a través de su ministro de Educación sobre la ayuda del gobierno nacional a las provincias que estamos en fase 5, que se va a producir seguramente en las próximas semanas. (N. de la R.: Nación destinará 2.300 millones de pesos a las provincias) Eso es apoyo en términos de infraestructura, en reparaciones menores o esenciales en las escuelas, y para los elementos del protocolo de bioseguridad. Es bienvenido y muestra la voluntad federal.

—¿Cómo prevé que será el trabajo de estas semanas para reabrir las aulas?

—Lo encaramos con planificación, trabajando en articulación con Nación, con prudencia, y a la vez con una inversión que es necesaria para poder pensar en este fase del regreso a clases. Naturalmente todo esto es a condición de lo que la situación epidemiológica indique, y confiamos que siga el curso que nos ha permitido estar hoy en fase 5. Hay un protocolo que ha sido aprobado por el Consejo Federal de Educación que nos da el marco general para tomar las medidas de cuidado sanitario. Nos parece bien que la escuela recupere un rol central en ser un ámbito de enseñanza de hábitos saludables, que son aparte hábitos de prevención. Vamos a insistir mucho en la formación docente previa y durante, y vamos a tener agentes sanitarios, que van a acompañar de manera fundamental.

Vuelta a clases: las provincias apuntan a zonas rurales, con alcohol en gel para alumnos y distancia social

—¿Hay fecha prevista de cuándo sería?

—En un futuro cercano, estimamos que en las próximas semanas en el curso del mes de agosto puede ir retornando de manera gradual. Poniendo el énfasis en aquellos sectores rurales o más alejados, donde no haya circulación comunitaria, que tengan ciertas características en cuanto a la cantidad de alumnos. Será una vez hecho el trabajo previo de preparación edilicia y comunitaria, y siempre monitoreando la situación de la provincia. El cronograma que estamos trabajando para presentar va a estar en consideración tanto del Consejo Federal de Educación como del Comité de Emergencia Provincial, que son las dos instancias por las que tiene que pasar.

—¿Qué rol tienen los docentes en el armado de ese protocolo de medidas que va a proponer cada jurisdicción?

—En la preparación para la próxima fase estamos escuchando a los docentes, venimos desarrollando una serie de jornadas para pensar la nueva escuela. Esto significa trabajar intensamente en las comunidades, para que conozcamos todas las medidas de preparación que se van a tomar para ir disminuyendo un temor que es comprensible, pero que a la vez convive con un deseo genuino de los alumnos y de la docencia de que vuelva la actividad normal. Creo que la docencia ha dado muestras de un gran compromiso, creo que hay que escucharla y sumarla a la planificación. Cada escuela es única e irrepetible, en el sentido de que cada una va a desarrollar su mejor estrategia para llevar adelante este trabajo, y lo importante es ahora acompañarlos y acompañarlas. Poner en movimiento al sistema educativo nuevamente luego de una catástrofe mundial es una tarea épica, porqué no decirlo.

—Se habla de protocolos que mantendrían una alternancia entre clases virtuales y presenciales. ¿Puede ponerse en práctica algo así en Tucumán?

—Absolutamente. La escuela que vuelve es una escuela dual, una escuela saludable, participativa, y es naturalmente una escuela innovadora. Eso creo que es un hecho irrefutable que nos tocó en la historia. Yo hablo de relanzar la actividad educativa, no de volver o regresar, creo que estamos relanzando. Naturalmente va a haber por las disposiciones de bio seguridad una presencia de menor intensidad para poder respetar el distanciamiento, acompañado por la virtualidad. La virtualidad llegó para quedarse, eso va a ser una cuestión permanente, y lo celebramos, nos parece bien. Por eso hay que optimizar aún más las plataformas, y es fundamental también escuchar a la docencia, que ha hecho un gran trabajo en todo este tiempo, y ahora va a haber que combinar ese trabajo respetando los acuerdos laborales que tienen.

"Creo que nuevamente la docencia va a mostrar una característica muy propia y es que sabe aprender, no solo sabe enseñar"

—¿Cómo cree que los docentes van a adaptarse a esta nueva etapa, teniendo en cuenta que es una modalidad, como dice, que supone un “relanzamiento” de la escuela?

—Creo que los docentes están preparados para estos desafíos. Es uno de los sectores que en estos meses ha estado a la vanguardia en cuanto a aprender y a manejar la tecnología. Por un lado, creo que nuevamente la docencia va a mostrar una característica muy propia y es que sabe aprender, no solo sabe enseñar. Todo lo que ha pasado no ha sido en vano, hemos aprendido mucho. Por otro lado creo que para los docentes, como para cualquier persona, es un momento delicado y son comprensibles algunos temores. Va a haber que trabajar mucho para mitigarlos y me parece que una vez que en la práctica se de el paulatino relanzamiento de las actividades también se van a ir venciendo algunos temores, como ha ocurrido con otras actividades que se han ido habilitando.

—¿Hay posibilidades de que ante nuevos contagios en la provincia la reapertura de escuelas también tenga marcha atrás y vuelva a fase 5?

—Si, en todo momento remarcamos que la condición de que esto sea posible es la vigilancia de la situación epidemiológica. Nosotros planificamos cada uno de los pasos a dar, y la fase 6 de contingencia educativa está sujeta a esas condiciones epidemiológicas, es decir, a la no circulación comunitaria.

AG