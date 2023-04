Mientras se observan los cortocircuitos entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, gran parte de Juntos por el Cambio se reunió ayer en la Sociedad Rural en un evento organizado y convocado por empresarios, dónde cada uno de los candidatos de la coalición explicó su proyecto de país en caso de ganar las elecciones. Y aunque el PRO el juego de la silla para ver quien ocupa el lugar del jefe ya comenzó, en cada una de las disertaciones se escucharon menos recriminaciones y más llamados a la unidad.

En un almuerzo celebrado este miércoles con integrantes del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Macri intentó pasar la página de la interna y se mostró seguro en que el armado opositor continúe en un camino de unidad. “Estamos recorriendo una experiencia inédita para el PRO. Competir con altura, constructivamente, sabiendo que lo importante es para qué vamos a volver al poder. Los egos, la rivalidad y la vehemencia... Soy amante de la competencia. Tenemos que poder superar esta situación. Confío en que no vamos a llegar a lugares dañinos para la coalición”, sostuvo el expresidente.

Quien no participó de la exclusiva reunión en La Rural fue la diputada María Eugenia Vidal, quien, a pesar de expresar sus disidencias con la decisión de Rodríguez Larreta de celebrar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, indicó que no peligra la unidad cambiemita al describir que "un desacuerdo no significa una ruptura".

Mauricio Macri con empresarios.

Por su parte, Patricia Bullrich también participó del evento en la Sociedad Rural y adoptó una posición silenciosa luego de plegarse a las críticas de Macri y Vidal contra el Jefe de Gobierno porteño. “No voy a volver a hablar sobre la decisión de Rodríguez Larreta”, subrayó la presidenta del PRO. Previamente, había prometido a los empresarios que si llega a la presidencia quitará todas las retenciones al agro.

En el caso del alcalde de la Ciudad y precandidato presidencial no hubo matices. “No hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura”, aseguró a los empresarios en el predio de Palermo. Ya lo había manifestado un día antes en un acto homenaje a bomberos porteños, asegurando que la unidad “está garantizada”. Y añadió: “Jamás me van a escuchar criticando a otro miembro de Juntos por el Cambio”. Si bien parte de su repertorio está signado por el dialogismo y la moderación, se suma a la respuesta general pública hacia el electorado de que el armado no se va a fragmentar de cara a las elecciones.

Esa postura fue la misma que tomó su delfín en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, uno de los precandidatos a gobernador que cuenta con más chances de enfrentar a Axel Kicillof. Luego de la reunión por zoom junto a Macri y otros referentes del PRO como Bullrich y Cristian Ritondo (posible rival del diputado en la disputa por la gobernación bonaerense), encuentro que se dio posteriormente a la decisión de Rodríguez Larreta, desde las filas santillistas eligieron no hablar sobre la interna.

La UCR le respondió a Macri sobre las elecciones en CABA: "Lo que dice ahora es contrario a lo que hizo"

Es decir, ante la pose ofuscada y filosa adoptada por Macri y seguida por Bullrich y Vidal, el larretismo se plegó a la decisión y se amparó en el argumento de cumplir la ley. “Queremos condiciones de competencia iguales para todos”, aseguró Larreta en declaraciones posteriores. ¿Macri pedía que su primo Jorge jugara, entonces, con ventaja?

Si bien de cara al público la oposición intenta mostrarse en unidad y con moderación republicana, con diferencias que responden al juego democrático y no a egoísmos personales, la disputa interna es innegable por el desplazamiento de Rodríguez Larreta hacia un lugar de mando dentro del PRO. El Jefe de Gobierno formó una dupla política poderosa con Macri, siendo su hombre de confianza en territorio porteño como Jefe de Gabinete, primero, y como sucesor, después. Ahora llegó el momento de soltarse y marcarle la cancha al propio expresidente. La desobediencia en público al creador del espacio es un símbolo del nuevo tiempo en el partido amarillo.

Hubo un momento que no podría caracterizarse como fundacional pero sí diferencial: el día que Rodríguez Larreta lanzó su candidatura con un spot y criticó al expresidente de Boca. “Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores”, expresó. Esta batalla todavía está abierta en el PRO: Macri insiste con que un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio debe romper lanzas con el panperonismo, pero Larreta esgrime que el diálogo con todos (excepto con el kirchnerismo) es el camino para avanzar.

Todavía queda mucha campaña por delante y los ribetes de la interna no presentan previsibilidades, pero los referentes de JxC muestran hacia afuera el discurso de la unidad. No hacerlo sería darle alguna esperanza al golpeado Frente de Todos de cara a las elecciones generales que este año definirán una nueva administración a partir del 10 de diciembre.

GI/nt