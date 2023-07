La Justicia busca conocer el financiamiento público y privado del partido de Javier Milei

La investigación preliminar por la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza sigue en los tribunales de Comodoro Py. Es que tras la primera semana de testimoniales, el fiscal con competencia electoral, Ramiro González, busca ahora información acerca de los aportes económicos que recibió el partido de Javier Milei.

Es por eso que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) libró en las últimas horas un pedido dirigido a dos organismos electorales con competencia en las cuestiones económicas del proceso electoral. Por un lado, mandó un oficio la Dirección Nacional Electoral para que "informe si la alianza transitoria La Libertad Avanza del Orden Nacional en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires han informado sus cuentas bancarias y si se han depositado fondos públicos en ellas".

Javier Milei dijo que Juntos por el Cambio es una alianza "condenada al fracaso"

En el dictamen, el fiscal también ordenó un oficio para la Cámara Nacional Electoral. Pretende que el organismo remita a la fiscalía "la totalidad de los aportes y aportantes registrados en la Plataforma de Aportantes a Agrupaciones política que depende de esa Cámara". Es decir, el pedido busca conocer la totalidad de fondos públicos y privados que pudiera haber recibido La Libertad Avanza.

El pedido fue firmado un día después de que Milei le mandara un escrito al procurador general interino, Eduardo Casal, para que revise la actuación de González. El titular del Ministerio Público es el jefe de los fiscales, aunque en el organismo dijeron a PERFIL que tendría que haberse presentado ante la Fiscalía de Cámara. De todos modos, la presentación fue girada a la Fiscalía electoral.

Javier Milei se quejó de la investigación premilinar ante el procurador Casal.

A pesar de eso, el fiscal arrancó hace una semana con la declaración testimonial del ex armador de Milei, Carlos Maslatón, que dijo que le llegaron versiones respecto de venta de candidaturas dentro del espacio libertario. El martes, en tanto, fue el turno de la legisladora porteña Rebeca Fleitas, quien aclaró que desde el Partido Libertario le habían pedido los cargos de su puesto como legisladora, pero despegó al espacio del armado de Javier Milei.

Venta de candidaturas: cómo se financian las campañas de los partidos políticos

Y la última fue la ex militante Mila Zurbriggen, quien pidió reservar su declaración aunque trascendió que ratificó sus declaraciones públicas respecto de la presencia de "actrices porno y escorts" en La Libertad Avanza. El que aún no pudo declarar fue el empresario Juan Carlos Blumberg, a quien no le llegó la notificación de la convocatoria: fue nuevamente citado para el 15 de agosto a las 10 de la mañana, es decir, después de las PASO del 13.

"Excursión de pesca": Milei se quejó del fiscal

Esta semana, el economista le pidió a Casal que verifique si González "cumplió los lineamientos trazados por resolución en la investigación preliminar 'pública'". El petitorio siguió: "Le vengo a solicitar se realice un amplio relevamiento interno a fin de determinar la cantidad de investigaciones preliminares iniciadas por los Sres. Fiscales de Primera Instancia".

"Excursión de pesca": Milei se quejó del fiscal que investiga la venta de candidaturas

En un escrito, Milei tomó el argumento utilizado por el fiscal en el primer llamado a declaraciones testimoniales, cuando expresó que las denuncias públicas implicarían "gravedad institucional". Al hacerlo, el libertario sostuvo que "la real 'gravedad institucional' es la ilegítima intromisión del Dr. Ramiro González en el proceso eleccionario mediante la apertura de una investigación preliminar que no es otra cosa que una 'excursión de pesca'".

Expresó que el objetivo es "menoscabar mi imagen, la de mis colaboradores y de la Alianza La Libertad Avanza".

AS/fl