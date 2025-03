Vialidad Nacional derribó un monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz

Desde el 24 de marzo de 2023, en la entrada por la Ruta Nacional 3 a la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, podía verse un monumento con la imagen del escritor Osvaldo Bayer y la frase: “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”. Este martes 25 de marzo, una cuadrilla de Vialidad Nacional, que en la provincia depende de Paulo Croppi y Raúl Bórquez, demolió el monumento.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, una excavadora y hombres con martillos neumáticos tiraron abajo la obra que representaba un homenaje al autor que registró en su saga “La Patagonia rebelde” los fusilamientos ocurridos en la región en la segunda década del siglo XX, cuando un grupo de huelguistas fueron perseguidos, torturados y deportados por pedir mejoras en sus condiciones laborales.

El monumento original

El monumento, además, remarcaba la decisión del Gobierno provincial de impulsar una investigación judicial por los más de 1550 fusilamientos ocurridos entre 1920 y 1922, considerados crímenes de lesa humanidad.

“PATAGONIA REBELDE. Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza”, escribió el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, en su cuenta oficial de la red social X, remarcando claramente su postura frente al Gobierno nacional.

La Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 de Río Gallegos, emitió un comunicado donde expresaron su repudio por lo ocurrido: “Fue gracias al enorme aporte de Bayer y sus investigaciones que se pudo sacar del olvido lo ocurrido en Santa Cruz en 1920 y 1921. No es casual que el Gobierno decida derribar su figura justo en esta fecha”.

Por su parte, Nadia Astrada, la secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz durante la gestión de Alicia Kirchner que se encargó de diseñar la obra, repudió “el hecho de dañar, de sacar un monumento como el homenaje a Osvaldo Bayer, un símbolo de toda la Patagonia, de la lucha de los obreros en estas tierras del sur, por parte del Estado Nacional, y no respetar la memoria, la verdad y la justicia. Es un atropello a los Derechos Humanos y fundamentalmente un atropello a la historia de Santa Cruz, de nuestra tierra”.

Los empleados de Vialidad derribando el monumento

Quién fue Osvaldo Bayer

Osvaldo Bayer fue un historiador, escritor, periodista, intelectual, profesor, sindicalista y militante político que falleció el 24 de noviembre de 2018, a los 91 años. De 1952 a 1956 estudió Historia en la Universidad de Hamburgo, y, ya de regreso a la Argentina, se dedicó a la historia, al periodismo y al gremialismo. Trabajó en los diarios Noticias Gráficas y en Clarín, donde fue secretario de redacción. Entre sus libros destacan su saga sobre “La Patagonia trágica”; “Los anarquistas expropiadores y otros ensayos”; y “Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia”.

El 20 de abril de 2003, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires le otorgó el grado de Doctor honoris causa por su trayectoria en el campo de los derechos humanos, la literatura y el periodismo. Bayer expresó en su discurso de aceptación las siguientes palabras: “Hace 27 años empezaba esta dictadura que hizo desaparecer a tantos queridos amigos y que a uno lo obligó a irse del país".

Y agregó: "Yo no voy a perdonar nunca a la dictadura por tener que irme por escribir 'La Patagonia rebelde'. Con un cambio absoluto y total también para mis hijos y mi mujer. Pero esto no es nada comparado con aquellos que perdieron la vida o sus hijos. Ninguna persona con un mínimo de sentimiento humanitario puede soportar una cosa así".

Bayer cerró su discurso asegurado: "Recibir este premio que uno nunca soñó. Cuando yo tuve que irme, el brigadier de aviación que estaba en Ezeiza me dijo: ‘Usted jamás va a volver a pisar tierra de la Patria’. Y hoy no sólo piso tierra de la Patria, sino que me dan un premio”.

