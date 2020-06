Vicentin aclaró qué hizo con los US$122 millones tras la venta de una de sus empresas

La cerealera Vicentin, intervenida por el Gobierno que también busca expropiar la empresa, quedó envuelta en nuevas acusaciones por el destino de 122 millones de dólares recibidos tras la venta de una de sus empresas apenas tres días antes de entrar en cesación de pagos.

La polémica se generó luego de que el diario Página 12 publicara que Vicentin vendió el 16,67% del paquete accionario de la empresa Renova, creada en 2007 y que produce harinas y aceites de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo. Vicentin tenía el 50% de la empresa, el resto lo tenía su socio Renaisco B.V., controlado por el grupo suizo Glencore. Tras esta operación, concretada el 2 de diciembre de 2019 tres días antes de entrar en cesación de pagos, Glencore se quedó con el 66,67% del paquete accionario.

Según el medio mencionado, acusaban a Vicentin de que "los ingresos de esa operación no ingresaron a la caja que responde a la demanda del concurso de acreedores".

Aspectos jurídicos de la expropiación de Vicentin

"La consecuencia inmediata será una demanda judicial contra Vicentin SAIC en tribunales neoyorquinos; la que podría sobrevenir es que, una vez comprobado el desvío de esos fondos, todo el proceso de default y convocatoria de acreedores quedaría bajo sospecha de fraude", informó Página 12, acusando a la empresa de ocultar el destino de esos fondos.

Tras la divulgación del artículo periodístico, el directorio de Vicentin emitió un comunicado para aclarar qué hicieron con ese ingreso de 122 millones de dólares.

"Ante versiones periodísticas que insisten en afirmar que Vicentin S.A.I.C. vendió en diciembre de 2019 acciones de Renova sin ingresar los fondos al país, se aclara: Vicentin S.A.I.C. vendió el 02/12/2019 el 16,67 % de acciones de Renova S.A. en la suma total de U$S 122.700.000. De ese total, el comprador descontó un total de U$S 26.300.000 millones, para cancelar el capital, intereses, comisiones por pago adelantado y honorarios legales, de un préstamo con garantía de esas acciones en favor de Rabobank", inició su aclaración la empresa.

Claudio Lozano: "Hay un conjunto de maniobras extrañas y sospechosas por parte de Vicentin"

En esa línea, aseguró que el resto del dinero fue para el pago de productores y proveedores: "El importe remanente que ascendía a U$S 96.400.000 fue utilizado para pagar a productores y proveedores de Vicentin S.A.I.C. a través del Sistema Interbanking, conforme el detalle que se agrega a continuación marcado en amarillo".

"Adicionalmente puede verse el monto de pagos efectuados a proveedores de agosto a diciembre de 2019 (U$S 1.787 millones), que a comparación del 2018 (U$S 752 millones influido por la sequía) y el 2017 (U$S 1.085 millones), denota el momento vivido en el segundo semestre que determinó nuestra necesidad de refinanciar pagados, sumado a otros factores cómo el retiro de depósito de los bancos locales y el cambio de humor de los bancos internacionales". La empresa también compartió algunos números para reforzar su aclaración que se puede ver siguiendo este enlace.

ED