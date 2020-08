Victoria Donda pidió "profundizar" la Reforma Judicial y avanzar con otras que "le lleguen a la gente"

A la espera del tratamiento de la Reforma Judicial en el Senado, luego del dictamen favorable en comisiones, Victoria Donda defendió este jueves 20 agosto el contexto de pandemia que eligió el Gobierno para presentar el proyecto, aunque dejó deslizar que espera otras medidas que "primero le llegan a la gente". Además, descartó que exista una intención del oficialismo de beneficiar a Cristina Kirchner en las causas de corrupción que enfrenta.

"Es oportuno que podamos usar este momento donde estamos trabajando mucho, en trabajar en la reforma de uno de los tres poderes que necesitamos, es un momento donde hay que empezar a discutir el Poder Judicial", respondió la titular del Inadi, consultada sobre las críticas de la presentación de la medida en medio de la pandemia por coronavirus.

Sin embargo, la funcionaria resaltó que "en algún momento me interesaría avanzar en aquellas reformas que son necesarias en las instancias en que primero le llegan a la gente", pero destacó que "por algo se empieza", durante una entrevista al ciclo Terapia de Noticias de LN+. Además, descartó que exista un plan para beneficiar a Fernández de Kirchner porque ninguna de las reformas "tienen que ver con cómo se desarrollan las causas".

Respecto a la incorporación de Carlos Beraldi -abogado de la vicepresidenta- a la comisión asesora de la Reforma Judicial, Donda aclaró que el órgano es de "once expertos" y que "no está sólo Beraldi". "Los abogados trabajamos para que se defiendan los derechos de las personas en nuestros clientes y eso no quiere decir que sea más o menos honesto intelectualmente en otro tipo de desarrollo".

"Espero que salga porque es un paso muy necesario", respondió la titular del Inadi ante las dificultades que tendrá el proyecto en la Cámara de Diputados por falta de acuerdo, e insistió: "Creo que hay que avanzar otras reformas".

En ese sentido, Donda defendió la creación de más Juzgados -uno de los puntos que propone la medida- como primer paso, para luego "ir al sistema acusatorio, que es lo primero que le llega a la sociedad. Esta reforma modifica una parte, no es todo, y por eso creo que hay que profundizarla".

DR/FF