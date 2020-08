La reforma judicial genera tensión y tiene final incierto

La reforma judicial aún no se votó en el Senado pero la política ya mira la Cámara de Diputados, donde se jugará el partido final para convertir o no en ley la iniciativa. Y ahí todo vale para ganar la gran pulsada del 2020 entre el peronismo y Juntos por el Cambio. ¿Cómo está la situación hoy? Por ahora ni siquiera existe el acuerdo para sesionar. Y los números de los eventuales votos a favor y en contra están muy repartidos. Desde ambos sectores aseguraron a PERFIL que hay prácticamente un empate.

Sesiones. Cada 30 días se renueva el acuerdo parlamentario para sesionar de manera virtual. Hasta que se instaló el tema de la reforma judicial, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, no tuvo problemas para generar el consenso y extenderlo.

Ahora el interbloque que conduce Mario Negri ya avisó que no aprobará el acuerdo para sesionar de manera virtual para un proyecto de estas características. ¿Que puede hacer Massa? Convencer a JXC, algo casi imposible, o avanzar con un decreto propio de extensión y luego añadir algún reclamo de la oposición como sucedió en el Senado.

Esta mañana ingresó el proyecto que establece un fuerte alivio para las provincias, ya que el gobierno nacional va a refinanciar la deuda que las jurisdicciones tienen con ANSES. “Vamos a llamar a sesión el miércoles de la semana que viene. Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, pero será responsabilidad de cada gobernador y cada gobernadora instar a sus legisladores a estar sentados en el recinto", afirmó Massa.

El Gobierno anunció el costo de la reforma judicial, pero JxC lo cuestiona

El acuerdo ya es casi un hecho, tras el zoom que lideró el presidente Alberto Fernández con los gobernadores. Pero JXC le dirá a Massa que la prórroga del protocolo será solo “para temas acordados”. Nada de reforma judicial. "Puede avanzar solo. Habrá que ver si tiene margen para tensarlo de esa manera", reconocen en el PRO.

Votos. El Frente de Todos recibió un duro mensaje por parte del bloque que conduce el excandidato presidencial, Roberto Lavagna. A través del diputado Alejandro “Topo” Rodriguez, advirtió que votarán en contra, sin importar cambios o propuestas distintas que se planteen.

“La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, señaló Rodríguez.

El espacio participa de un interbloque que conduce Eduardo “Bali” Bucca. ¿Qué hará el exintendente de Bolivar? Si bien aún no trascendió su postura, por ahora acompañaría con un voto afirmativo.

Por su parte, el bloque que conduce el mendocino José Luis Ramón, que cuenta con 8 legisladores, anticipó días atrás a PERFIL que acompañarán la reforma si el oficialismo acepta cambios que llevarán a las comisiones. "No van a venir con el caballo del comisario. Vamos a proponer modificaciones muy claras. La república necesita una Justicia independiente", advirtió.



Córdoba.

Juan Schiaretti vuelve a estar en la mira de Casa Rosada. El gobernador cordobés tiene cuatro diputados. Especulará hasta último momento “inclusive horas antes de que se vote”, afirmó un legislador que lo conoce hace más de una década.

Su estrategia reviste de puro pragmatismo. Si sus votos no cambian el resultado, ordenará no acompañar el proyecto. En caso contrario, en el Gobierno se preparan para negociar obras y beneficios para la provincia. “Para él esto no es de vida o muerte como se plantea en Buenos Aires”, aventuró un integrante de su entorno.

Para Eduardo Duhalde, la reforma judicial "es un gran error"

El riesgo.

En el amplio bloque del Frente de Todos, no hay una opinión uniforme respecto que hacer con un proyecto que, según Negri “tiene olor a una nueva 125”, teoría que compartió el senador Esteban Bullrich esta mañana en diálogo con Buenos Días América.

Dentro del oficialismo, legisladores que no son del kirchnerismo no ocultan su fastidio y creen que se pagará un costo innecesario. Sumado a que nadie puede garantizar el triunfo en el recinto.

“No está consensuado el proyecto. Con una economía tan dañada y tan pocos voceros en el Gobierno no sé si estamos para tanto costo“, afirmó uno de ellos.

“El tema es que no cometamos el mismo error que Cambiemos con la reforma previsional. Hay que saber leer los momentos”, agregó. Por ahora, la decisión dentro de Casa Rosada es no detener la marcha. El Senado votará el jueves 27 de agosto. Luego llegará el turno para debatir en Diputados. Referentes de JXC ya avisaron que van a convocar a su electorado a marchar frente al Congreso.

RI/MC