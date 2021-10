Vidal: "Lo que el Presidente dijo en el G20 es mentira, sabe bien que el país no estaba desendeudado"

María Eugenia Vidal se mostró marcadamente crítica este sábado con el presidente Alberto Fernández luego que este apuntara a las responsabilidades repartidas entre la gestión de Mauricio Macri y el directorio del FMI por el millonario préstamo concedido a la Argentina. "Me parece lamentable para un país que necesita abrirse al mundo, vaya y le eche la culpa a los líderes que aprobaron ese presupuesto. Además lo que dijo el presidente Alberto Fernández es mentira, porque él sabe bien que cuando nosotros asumimos el Gobierno la Argentina no estaba desendeudada, sino que había 240 mil millones de dólares de deuda que dejaba la gestión de Cristina Kirchner".

"Ya nada me sorprende nada, esta semana vimos como Cristina se hizo de una jubilación de 2.500.000 de pesos sin tener que hacer juicio, cuando hay miles y miles de jubilados que no solo tienen que hacerlo, sino que incluso con sentencias no les pagan... Pero la Ansés en el caso de Cristina decidió no hacerle juicio, algo vergonzoso porque no es ético, sobre todo en un país en el que hay 40% de pobreza”, remarcó Vidal, enfatizando que "por eso el 14 de noviembre es importante que los argentinos puedan ponerle un límite a esta forma de gobernar".

En declaraciones primero a Radio Mitre y luego a CNN Radio, la ex gobernadora subrayó: “Alberto Fernández habla como si esa plata del FMI no hubiera habido que tomarla por los 240 mil millones de dólares que dejó de deuda la gestión de Cristina Kirchner".

“El Fondo no es una entidad autónoma, tiene un directorio conformado por gran parte de estos países del mundo y Alberto Fernández va a echarle la culpa a los mismos líderes que aprobaron ese presupuesto", recalcó. Como se sabe, el Presidente dijo que "no hay inocentes en esta historia" en la cuestión de la deuda de casi 45 mil millones de dólares que la Argentina contrajo con el FMI, acusando al gobierno de Mauricio Macri y a las propias autoridades del Fondo como corresponsables de la situación, señalando que ese dinero "se concedió en el marco de una economía desquiciada en la que las divisas se fugaban".

María Eugenia Vidal: "Mi rol va a ser frenar los disparates del kirchnerismo"



La exmandataria de la provincia de Buenos Aires, y actual candidata a diputada porteña por Juntos, también se refirió a la expresión de "golpe blando", que algunos voces del Gobierno, puntualmente la candidata a diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz, usaron para referirse a "la campaña de poderosos y algunos medios para impulsar el valor del dólar". Sobre ese punto, Vidal consideró que "golpe blando fue el que le hizo Cristina Kirchner a Alberto Fernández, con las renuncias de sus ministros". Cuando le preguntaron que podía esperarse que pase el día después de las elecciones legislativas, Vidal contestó: “El 15 de noviembre va a pasar lo que Cristina quiera que pase”.

Sobre el tema que sobrevuela a Juntos por el Cambio, la declaración a indagatoria de Mauricio Macri, la candidata recalcó: “Es un show electoral. No tengo dudas de que este es un procesamiento escrito en una causa armada. Estoy totalmente segura que Mauricio Macri no mandó a espiar a nadie; soy querellante de la causa y no hay ninguna prueba que demuestre que Mauricio mandó a espiarme a mí ni a ninguna otra persona”.

