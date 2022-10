Vidal y Ritondo estuvieron en San Miguel y suman fuerzas

María Eugenia Vidal volvió al territorio bonaerense de la mano de su precandidato a gobernador, Cristian Ritondo, rodeada de un grupo de legisladores y dirigentes leales.

En el almuerzo, la diputada nacional, y pre candidata a presidente, soltó una definición: planteó que “en la próxima elección los tibios pierden”, en alusión a la oleada de “halcones” y el clima social vinculado a una demanda de cambio fuerte en la sociedad para los comicios de 2023.

En esa comida, el diputado provincial Alex Campbell, uno de los más cercanos a Vidal y Ritondo, dijo: “María Eugenia es la mejor candidata a presidenta y Cristian a gobernador. Son los que más experiencia tienen”.

Allí almorzaban la concejal de Luján, y precandidata a intendente, Rita Sallaberry (quien resistió entre los dirigentes la tentación de ir con Diego Santilli), el médico y referente de Malvinas Argentinas, Carlos Kambourian (quien evalúa opciones para el 2023 mientras integra también la mesa de Salud de Mauricio Macri), la concejal de Pilar, Adriana Cáceres; la senadora provincial por Merlo y precandidata a intendente, Aldana Ahumada; el senador provincial, Walter Lanaro, y la diputada nacional María Luján Rey (con un curioso bajísimo perfil este último año y medio), entre otros.

Tras la comida, Vidal y Ritondo, junto a Campbell, se encontraron con el intendente local, Jaime Méndez y el senador provincial, y ex ministro bonaerense, Joaquín de la Torre, quien hoy juega con Patricia Bullrich. “Todo el trabajo que hay que encarar para cambiar la Provincia solo es posible con experiencia y decisión política”, twitteó Ritondo tras la reunión con ellos. “Dos cualidades que Vidal demostró tener y que compartimos con Campbell y todo el equipazo de San Miguel”.

El armado bonaerense vidalista tuvo un momento complejo hace dos semanas cuando el intendente de Pinamar, Martín Yeza, habló de quienes se visten de “halcones” en un plenario de Bullrich. El larretismo se lo tomó a mal y el intendente recibió varios mensajes. Uno de mala manera de un funcionario porteño del riñón del jefe de Gobierno. Vidal, Ritondo y hasta Macri se enteraron.

Fuera de la convocatoria, y ya lejos del vidalismo, comenzaron a quedar la diputada provincial, Noelia Ruiz, y la concejal Agustina Ciarletta. Ambas decidieron ir a una cumbre de Diego Santilli con Horacio Rodríguez Larreta (aunque fueron advertidas de que no iba a caer bien) y salieron eyectadas del chat de Ritondo. En el caso de Ruiz, en Mercedes, el vidalismo, y en especial Ritondo, ya eligió a Evangelina Cabral, con quien se fotografió hace algunos días atrás. Vecina del municipio, es hoy quien cuenta con serias chances de ser candidata a intendenta. Al menos no se mudó a la ciudad hace menos de dos años.

En el caso de Ciarletta, fue siempre alentada por Campbell, sin embargo decidió hacer caso omiso a quien la empujara a ser candidata a intendenta por San Fernando. Nadie entendió en el vidalismo la decisión de quien fuera mano derecha del diputado provincial.

Por lo pronto Vidal tiene pensado sostener sus recorridas por el Interior que arma su equipo. Allí confluyen ex funcionarios bonaerenses con Ritondo, la diputada Mercedes Joury y, siempre desde lo estratégico, Federico Salvai, el ex jefe de gabinete bonaerense. Suelen ser visitas austeras: en una de sus últimas recorridas por Santiago del Estero en el hotel donde se alojó en la habitación no se abría la ventana.

Entre sus íntimos, Vidal cree que es una oportunidad para ella poder recorrer el país y consolidar su figura más allá de una candidatura puntual. Su vínculo con Mauricio Macri goza de buena salud y, aunque es amiga personal de Horacio Rodríguez Larreta, su construcción política hoy es autónoma. Piensa que es clave sostener la unidad de Juntos por el Cambio y, al igual que el ex presidente, sostiene que será importante que el perdedor de una PASO no se aleje del frente para un futuro Gobierno.